Жительница Алматы вспомнила о дне рождения Ерболата Досаева

Аким Алматы провел встречу с жителями Жетысуского района и ответил на их вопросы, сообщает Zakon.kz.

Одна из участниц поздравила акима Алматы Ерболата Досаева с днем рождения.

"Спасибо. Прошедшее. День рождения прошел, спасибо большое за поздравление". Ерболат Досаев

Жительница района принесла фотографии с прошлой встречи с Досаевым и передала их ему "на память". Она пожаловалась, что так и не встретилась с заместителем акима Алишером Абдыкадыровым, который должен был помочь ей в решении вопроса. Ерболат Досаев передал Абдыкадырова в руки жительницы.

