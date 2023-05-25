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Жительница Алматы вспомнила о дне рождения Ерболата Досаева

аким Алматы Фото: скриншот видео
Аким Алматы провел встречу с жителями Жетысуского района и ответил на их вопросы, сообщает Zakon.kz.

Одна из участниц поздравила акима Алматы Ерболата Досаева с днем рождения.

"Спасибо. Прошедшее. День рождения прошел, спасибо большое за поздравление".Ерболат Досаев

Жительница района принесла фотографии с прошлой встречи с Досаевым и передала их ему "на память". Она пожаловалась, что так и не встретилась с заместителем акима Алишером Абдыкадыровым, который должен был помочь ей в решении вопроса. Ерболат Досаев передал Абдыкадырова в руки жительницы.

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Редакция Zakon.kz
Досаев Ерболат Алматы Жетысуский район
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