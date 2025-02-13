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Общество

Досаев ответил на жалобы о подскочивших счетах за комуслуги в Алматы

Ерболат Досаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:02 Фото: пресс-служба акимата Алматы
13 февраля аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с жителями Жетысуского района, где ему задали вопрос о подскочивших счетах за коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

"Как сейчас платить за коммуналку, в частности, за воду? Я пенсионерка, пенсия 90 тысяч. Если в декабре я оплачивала 2600 тенге, то в январе тариф вырос в три раза. Объясните, пожалуйста, в связи с чем произошло такое повышение?" – спросила акима горожанка.

Досаев ответил, что нет ничего катастрофичного.

"Мы провели просто дифференциацию по объемам потребления. И на самом деле счета придут в порядок, потому что мы примерно посчитали, сколько необходимо в среднем на одного человека. То есть мы изменили нормы потребления, за счет этого изменения и произошли", – ответил он.

По словам Досаева, это сделано, чтобы в городе начали бережно относиться к использованию воды.

"У нас пока эта проблема остается, и мы от нее не убежали. Те люди, которые будут пользоваться рационально и экономно, в меру своей необходимости, и те нормы, которые мы поставили на одного человека, они их удовлетворяют во всем, то есть нет никаких ограничений. Просто, чтобы кто-то не забывал кран выключить. Либо питьевой водой у нас поливают палисадники. Вода, я считаю, самое главное богатство будет и самый главный вызов для нас", – сказал аким Алматы.

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Он также сообщил, что сейчас идет работа над поиском дополнительных водных месторождений, подземных источников.

"При этом сегодня у нас есть запасы в Алматы, мы не говорим, что мы не обеспечены. Но хотелось бы улучшения качества воды в дальнейшем и уменьшения ее потребления", – подчеркнул Ерболат Досаев.

А тем, кому стало тяжело оплачивать по счетам за комуслуги, он рекомендовал обратиться в Управление занятости и социальных программ, где могут назначить компенсацию.

Ранее сообщалось, что изменение тарифов в Алматы утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Между тем акимат города предусмотрел компенсацию для некоторых людей. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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