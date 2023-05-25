Казахстанские и узбекские таможенники перешли на усиленный режим работы
"Проведены встречи и обходы всех пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе Туркестанской области. Рассмотрены и достигнуты договоренности по упрощению бизнес-процессов таможенного оформления в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.
По данным КГД, за последние 10 суток через пункт пропуска ДГД по Туркестанской области выехали:
- пункт пропуска "Казыгурт" – 2 243 грузовых авто;
- пункт пропуска "Б. Конысбаева" – 4 280 грузовых авто;
- пункт пропуска "Атамекен" – 1 796 грузовых авто.
При этом среднее время оформления на одну автомашину составило 2-3 мин.
В комитете порекомендовали водителям и перевозчикам для эффективного планирования своего маршрута и исключения простоев на границе отслеживать загруженность поста и текущую очередность проезда через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat (cgr.qoldau.kz), также на интернет-ресурсе ДГД по Туркестанской области (trk.kgd.gov.kz).