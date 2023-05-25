Казахстанские и узбекские таможенники перешли на усиленный режим работы

Для увеличения пропускной способности казахстанские и узбекские таможенные органы по договоренности перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

"Проведены встречи и обходы всех пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе Туркестанской области. Рассмотрены и достигнуты договоренности по упрощению бизнес-процессов таможенного оформления в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

По данным КГД, за последние 10 суток через пункт пропуска ДГД по Туркестанской области выехали:

пункт пропуска "Казыгурт" – 2 243 грузовых авто;

пункт пропуска "Б. Конысбаева" – 4 280 грузовых авто;

пункт пропуска "Атамекен" – 1 796 грузовых авто.

При этом среднее время оформления на одну автомашину составило 2-3 мин.

В комитете порекомендовали водителям и перевозчикам для эффективного планирования своего маршрута и исключения простоев на границе отслеживать загруженность поста и текущую очередность проезда через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat (cgr.qoldau.kz), также на интернет-ресурсе ДГД по Туркестанской области (trk.kgd.gov.kz).