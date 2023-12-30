Полиция перешла на усиленный режим
Фото: zakon.kz
Полиция перешла на усиленный режим работы на новогодние праздники, сообщает Zakon.kz.
На усиленный режим работы перешла полиция в преддверии новогодних праздников. В связи с этим на оперативном совещании министр внутренних дел поставил ряд конкретных задач перед сотрудниками по охране общественного порядка и обеспечению спокойствия граждан.
"С сегодняшнего дня до особого распоряжения переходим на усиленный вариант несения службы. Поручаю: усилить охрану правопорядка, обеспечить безопасность граждан, увеличить количество пеших нарядов, определить ответственных за сохранность елок, оперативно пресекать правонарушения, обеспечить принцип "нулевой терпимости" и неотвратимости наказания. Всем особое внимание на законность и дисциплину. Требования народа и общества – полиция должна быть профессиональной и неподкупной. Мы должны соответствовать этому", – отметил Ержан Саденов.
Кроме того, на совещании личному составу было поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что полицейские проводят рейды.
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