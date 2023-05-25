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Мужчина изнасиловал девочку в Туркестанской области

Мужчина изнасиловал девочку в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в городе Арысь Туркестанской области мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

В посте сообщалось, что пострадавшая девочка находится в реанимации с разрывом гортани. 

В полиции прокомментировали данный инцидент.  

"Проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Арысском районе", – говорится в сообщении. 

21 мая в Арысский РОП  с заявлением обратился местный житель. Полицейские задержали подозреваемого по "горячим следам". Он оказался жителем города Арысь.

"Данный факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении. 

Как отметили в полиции, здоровье девочки стабильное. Согласно заключению экспертизы, каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время она находится дома с родителями.

В Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Подозреваемого задержали. 

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