Мужчина изнасиловал девочку в Туркестанской области

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в городе Арысь Туркестанской области мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

В посте сообщалось, что пострадавшая девочка находится в реанимации с разрывом гортани.

В полиции прокомментировали данный инцидент.

"Проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Арысском районе", – говорится в сообщении.

21 мая в Арысский РОП с заявлением обратился местный житель. Полицейские задержали подозреваемого по "горячим следам". Он оказался жителем города Арысь.

"Данный факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, здоровье девочки стабильное. Согласно заключению экспертизы, каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время она находится дома с родителями.

В Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Подозреваемого задержали.