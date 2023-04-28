В Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

В городе Кентау Туркестанской области мужчина напал на маленькую девочку, игравшую на детской площадке и избил ее так, что ребенка пришлось госпитализировать, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Очевидцы утверждают, что причиной избиения стало сопротивление девочки, когда мужчина пытался надругаться над ней.

В полиции Туркестанской области сообщили, что нападавший задержан.

"В ходе проверки установлено, что примерно в 20:30 игравшую во дворе девочку без причины избил неизвестный. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность мужчины по видеозаписи происшествия. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель. В отделении полиции города Кентау данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время уголовное правонарушение переквалифицировано на ст.24 ч.3, ст.120 ч.4 УК РК (покушение на изнасилование малолетней). Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства. Состояние потерпевшей удовлетворительное. Назначены все необходимые экспертизы.

Дело находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.

10 апреля в Туркестанской области изнасиловали пятиклассника.