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В Казахстане разработали новые правила о волонтерской деятельности

Разработаны новые правила о волонтерской деятельности Фото: АНК
Министерство информации и общественного развития разработало новые Правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила предусматривают порядок предоставления сведений о своей волонтерской деятельности.

Информация о своей деятельности предоставляется волонтерами, группами волонтеров, зарегистрированными волонтерскими организациями, координаторами и организаторами волонтерской деятельности в уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности на казахском и русском языках на электронную почту volunteer@qogam.gov.kz.

В графе "Виды волонтерской деятельности" заявитель указывает одно из нижеперечисленных направлений, в котором он участвует:

  • участие в оказании социальной помощи, помощи социально незащищенным слоям населения, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
  • социальное обслуживание престарелых, инвалидов, организация доступности среды для инвалидов, содействие в работе по социальной адаптации, интеграции и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • участие в оказании помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, социальных конфликтов, несчастных случаев, жертвам правонарушений, беженцам и вынужденным переселенцам, а также иным категориям и группам лиц, нуждающихся в посторонней помощи и поддержке;
  • оказание содействия центральным и местным исполнительным органам в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
  • участие в поиске пропавших без вести людей, останков участников Великой Отечественной войны и локальных войн;
  • участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий;
  • участие в создании возможностей для сохранения исторического и культурного наследия, восстановления и сохранения историко-культурной среды обитания;
  • участие в развитии образования, науки, культуры, популяризации знаний, развитии инноваций;
  • участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и активного досуга, в организации и проведении региональных, межрегиональных, республиканских общественных и международных физкультурных и спортивных мероприятий;
  • ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение профилактической работы по противодействию распространению социально значимых заболеваний;
  • участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, республиканских и международных культурных, массовых и других зрелищных и общественных мероприятий, включая деятельность волонтерских лагерей, участие в археологических раскопках, восстановлении фасадов исторических зданий, работе летних оздоровительных лагерей для детей с ограниченными возможностями, конгрессно-выставочной деятельности;
  • участие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, предотвращении социальных, межнациональных, межконфессиональных, межэтнических, религиозных конфликтов;
  • иные виды волонтерской деятельности, не противоречащие законодательству РК.

Правила также устанавливают порядок формирования и ведения реестра учета волонтерской деятельности.

Так, говорится, что формирование и ведение реестра осуществляется на основании данных или внесений изменений (дополнений) в реестр от заявителей.

При получении сведений о деятельности заявителей уполномоченный орган рассматривает их на предмет полноты и достоверности.

Информация о деятельности заявителей считается достоверной, если она соответствует действительности на дату отправки уполномоченному органу. Грамматические ошибки не являются основаниями для признания сведений о заявителе недостоверными.

При этом сведения о волонтерской деятельности являются общедоступными и предоставляются на добровольной основе.

Уполномоченный орган с момента поступления сведений о заявителе в реестр учета рассматривает их в течение 15 рабочих дней.

Исключение заявителя из реестра оформляется уведомлением в следующих случаях:

  • несоблюдения требований правил;
  • по инициативе заявителя на основании заявления о его исключении из реестра;
  • при выявлении уполномоченным органом фактов предоставления заявителем неверных сведений или недостоверных документов.

При необходимости получения подтверждающей справки волонтеру или волонтерским организациям можно обратиться в уполномоченный орган, который после проверки всех необходимых документов выдаст справку в произвольной форме за подписью руководителя структурного подразделения уполномоченного органа.

Предусматривается, что правила начнут действовать с 1 января 2024 года. При этом ранее утвержденные типовые правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности перестанут действовать.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июня.

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