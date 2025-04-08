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Право

Обновлены правила ведения реестра учета волонтерской деятельности

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:33 Фото: freepik
Приказом министра культуры и информации от 31 марта 2025 года утверждены новые правил по ведению реестра учета волонтерской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Реестр ведется уполномоченным органом на казахском и русском языках по форме.

Для включения в реестр волонтеры, группы волонтеров, волонтерские организации, координаторы волонтеров и организаторы волонтерской деятельности подают на электронную почту volunteer@mki.gov.kz на казахском и русском языках заявление на включение в реестр и анкету по форме.

Под ведением реестра понимается:

  • внесение уполномоченным органом сведений о заявителе в реестр;
  • актуализация изменений (дополнений) сведений, которые включаются в реестр;
  • размещение реестра на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Сотрудник, ответственный за ведение реестра, определяется руководством уполномоченного органа. Информация о сотруднике (фамилия, имя, отчество, контактные данные) размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Сотрудник уполномоченного органа на ежедневной основе осуществляет мониторинг электронной почты volunteer@mki.gov.kz на предмет поступивших заявлений и анкеты.

В случае изменения сведений заявителем предоставляется анкета по форме на электронную почту volunteer@mki.gov.kz в течение 10 рабочих дней со дня их изменения.

Сведения о волонтерской деятельности являются общедоступными.

Сотрудник уполномоченного органа при поступлении в реестр сведений о заявителе, рассматривает их в течение пяти рабочих дней.

При выявлении неполноты представленных сведений заявителем, сотрудник уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления направляет их на доработку. Заявитель в течение трех рабочих дней дорабатывает и повторно направляет сведения о своей деятельности на электронную почту volunteer@mki.gov.kz для включения в реестр.

Включение сведений в реестр или отказ оформляется уведомлением на электронную почту заявителю.

Прекращение волонтерской деятельности осуществляется по инициативе заявителя на основании уведомления в произвольной форме на электронную почту volunteer@mki.gov.kz в течение 10 рабочих дней c момента принятия решения, о чем делается отметка в реестре.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.

При этом ранее действовавшие типовые правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности утратили силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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