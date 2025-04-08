Обновлены правила ведения реестра учета волонтерской деятельности
Реестр ведется уполномоченным органом на казахском и русском языках по форме.
Для включения в реестр волонтеры, группы волонтеров, волонтерские организации, координаторы волонтеров и организаторы волонтерской деятельности подают на электронную почту volunteer@mki.gov.kz на казахском и русском языках заявление на включение в реестр и анкету по форме.
Под ведением реестра понимается:
- внесение уполномоченным органом сведений о заявителе в реестр;
- актуализация изменений (дополнений) сведений, которые включаются в реестр;
- размещение реестра на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.
Сотрудник, ответственный за ведение реестра, определяется руководством уполномоченного органа. Информация о сотруднике (фамилия, имя, отчество, контактные данные) размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
Сотрудник уполномоченного органа на ежедневной основе осуществляет мониторинг электронной почты volunteer@mki.gov.kz на предмет поступивших заявлений и анкеты.
В случае изменения сведений заявителем предоставляется анкета по форме на электронную почту volunteer@mki.gov.kz в течение 10 рабочих дней со дня их изменения.
Сведения о волонтерской деятельности являются общедоступными.
Сотрудник уполномоченного органа при поступлении в реестр сведений о заявителе, рассматривает их в течение пяти рабочих дней.
При выявлении неполноты представленных сведений заявителем, сотрудник уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления направляет их на доработку. Заявитель в течение трех рабочих дней дорабатывает и повторно направляет сведения о своей деятельности на электронную почту volunteer@mki.gov.kz для включения в реестр.
Включение сведений в реестр или отказ оформляется уведомлением на электронную почту заявителю.
Прекращение волонтерской деятельности осуществляется по инициативе заявителя на основании уведомления в произвольной форме на электронную почту volunteer@mki.gov.kz в течение 10 рабочих дней c момента принятия решения, о чем делается отметка в реестре.
Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.
При этом ранее действовавшие типовые правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности утратили силу.