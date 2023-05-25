Смаилов раскритиковал организацию летнего отдыха детей в регионах

По словам премьер-министра Алихана Смаилова, в регионах летом для детей проводят мало интересных и содержательных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК Алихан Смаилов констатировал, что в регионах зачастую летний отдых и занятость детей организуются формально.



"Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество. Остаются без должного внимания дети в сельской местности. Отмечаю недостаточный контроль за этой работой со стороны акиматов". Алихан Смаилов

Он поручил при организации летнего отдыха и занятости детей учесть много важных и серьезных вопросов. Особенно четко, по мнению главы Кабмина, должна быть организована работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов.

"Подчеркну, что во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность". Алихан Смаилов

Другой горячо обсуждаемой темой, но уже в кулуарах, стало продление учебного года. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал, к чему может привести возврат к обучению до 25 мая.