Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов раскритиковал организацию летнего отдыха детей в регионах

Казахстан Правительство летний отдых Фото: пресс-служба Правительства РК
По словам премьер-министра Алихана Смаилова, в регионах летом для детей проводят мало интересных и содержательных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК Алихан Смаилов констатировал, что в регионах зачастую летний отдых и занятость детей организуются формально.

"Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество. Остаются без должного внимания дети в сельской местности. Отмечаю недостаточный контроль за этой работой со стороны акиматов".Алихан Смаилов

Он поручил при организации летнего отдыха и занятости детей учесть много важных и серьезных вопросов. Особенно четко, по мнению главы Кабмина, должна быть организована работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов.

"Подчеркну, что во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность".Алихан Смаилов

Другой горячо обсуждаемой темой, но уже в кулуарах, стало продление учебного года. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал, к чему может привести возврат к обучению до 25 мая.

Читайте также

В Актобе появились на свет близнецы Касым и Жомарт

Семья и школа – партнеры в воспитании: в Акмолинской области уделяют внимание семейным ценностям

Главный учитель Казахстана прокомментировал сбор учебников в школах раньше срока

Жадра Жулмухаметова
Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
В "БТА банке" прокомментировали решение суда Франции
В БТА Банке прокомментировали решение суда Франции по Аблязову
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления