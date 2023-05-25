Шведский теннисист разбил ракетку о судейскую вышку

24-летний представитель шведского тенниса Микаэль Имер получил дисквалификацию на турнире ATP 250, который проходит во французском Лионе. Теннисиста отлучили от соревнований за то, что он вдребезги разбил свою ракетку о судейскую вышку, сообщает Zakon.kz.

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53-й номер мужского мирового рейтинга Имер не смог доиграть свой матч против 18-летнего француза Артура Фиса. Шведский теннисист не согласился с решением судьи на вышке за то, что тот не спустился проверить место падения мяча при счете 5:5 (30:30). Микаэль спорил с арбитром, доказывая ошибочность его решения. В итоге спустя несколько розыгрышей Имер проиграл данный гейм на своей подаче, и разгневанный теннисист так разбил ракетку о судейскую вышку, что осталась только рукоятка.





Данный инцидент не оставили без внимания организаторы турнира. Агрессивное поведение шведского теннисиста могло понести за собой ряд последствий. Супервайзер французского турнира вынужден был дисквалифицировать Микаэля Имера и записать ему техническое поражение со счетом 6:5. Возможно, еще последуют другие санкции к игроку со стороны ATP.