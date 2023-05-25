Предсказания на лето 2023 для всех знаков зодиака от потомственной шаманки

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, каким будет лето 2023 года для представителей каждого знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Представителей огненной стихии ждет успешный старт важного проекта. Им советуют не отклоняться от намеченных целей. Кроме того, следите за здоровьем. И внимательно изучите рекомендации к использованию лекарственных средств.

Телец

Все ваши труды и усилия не окажутся напрасными – получите приятные результаты. Не забывайте уделять время дому и семейным обязанностям. Также харизма вдохновит людей вокруг вас для плодотворного сотрудничества.

Близнецы

Близнецы неуловимы и легки на подъем. Поэтому представителям воздушной стихии необходимо быть осторожными с финансами. В конце лета возможно путешествие, которое оправдает все ожидания.

Рак

Раки относятся к водной стихии и наделены глубокой эмоциональностью и чувствительностью. Этим летом вам не стоит нервничать и беспокоиться – все изменения будут к лучшему.

Лев

Не переусердствуйте со своей обаятельностью и навыками убеждения. При принятии важных решений будьте бдительны. И не забывайте про мнения окружающих.

Дева

Этим летом вы удивитесь, насколько точными окажутся ваши первые впечатления. Интуиция не подведет. Просто сделайте глубокий вдох и приступайте к делу.

Весы

Осторожно отнеситесь к финансовому вопросу: контролируйте ситуацию. Ахметжанова уточняет, что летом этого года друзья часто будут искать поддержку у вас. Они уверены, что вы будете на их стороне.

Скорпион

Скорпионы принадлежат стихии воды, а это эмоции. В начале лета будет трудно разрешить спор с близким родственником. Постарайтесь избегать острых конфликтов. Главное – двигаться вперед к достижению важных целей.

Стрелец

Избегайте влияния тех, кто смотрит на жизнь через призму пессимизма. Будьте осторожны с распространением сплетен. Сохраняйте оптимизм. Кроме того, будьте бдительны и остерегайтесь мошенников.

Козерог

Представители стихии Земли, как говорится в публикации Ftimes.ru, приобретут новых друзей. Участие в благотворительном проекте в середине лета удовлетворит ваше желание помочь другим людям.

Водолей

Долгожданные новости, которые вы так долго ожидали, наконец-то достигнут вас этим летом. Прекратите ожидать слишком многого от себя, иначе вы можете столкнуться с переутомлением.

Рыбы

Новая работа сможет обеспечит вам стабильный доход. Это отличная возможность погасить долги и накопить немного денег. Не обращайте внимания на советы друзей. Старайтесь провести июльские вечера как можно более спокойно и тихо.

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