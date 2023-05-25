В Казахстане растет количество больных шизофренией

Во всем мире ежегодно наблюдается рост психических заболеваний. К одним из самых серьезных относится шизофрения, сообщает Zakon.kz.

О распространенности заболевания в Казахстане, проблемах, с которыми сталкиваются больные и доступных методах лечения, рассказали казахстанские эксперты на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню шизофрении.

Немного статистики

Как правило, психические заболевания принято считать редкостью, чем-то исключительным, хотя статистика говорит об обратном. Шизофрения не является редким заболеванием и для казахстанцев.

В 2022 году у 11 468 человек в Казахстане выявили психические и поведенческие расстройства, 577 из них поставили диагноз шизофрения. Количество больных, состоящих на динамическом наблюдении, к концу 2022 года насчитывалось 193 277 человек, годом ранее было 189 914. Из них с диагнозом шизофрения – 38 435 человек.

Фото: Zakon.kz

Чаще всего начало шизофрении приходится на подростковый возраст или 18-25 лет. Президент Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья, Сагат Алтынбеков отметил, что при правильной квалифицированной помощи можно добиться длительной ремиссии и существенного улучшения состояния больных.



"Методы лечения шизофрении включают, в первую очередь, медикаментозное лечение, а также семейную и когнитивно-поведенческую терапии, психосоциальную реабилитацию. Последняя подразумевает, что общество должно принимать таких людей и помогать им адаптироваться в социальной среде", – подчеркнул он.

Когда бить тревогу?

Осенью прошлого года Международный исследовательский холдинг 4Service при поддержке фармацевтической компании Gedeon Richter KZ провел социологический опрос. Всего в нем приняли участие 1200 казахстанцев в возрасте 18 лет из разных регионов страны.

Специалисты узнали, о каких симптомах шизофрении знают казахстанцы. 50% опрошенных озвучили такие симптомы, как: галлюцинации, переменчивость настроения, раздвоение личности, навязчивые идеи, агрессии. Гораздо меньше людей знают, что к симптомам шизофрении относятся эмоциональная отстраненность, склонность к суициду, нарушение сна, равнодушие к жизни и ступор.

При этом 46% из них считают больных шизофренией опасными, а 35% уверены, что их нужно изолировать. По мнению Сагата Алтынбекова, такие результаты во многом обусловлены непониманием сути проблемы.



"Больной шизофренией, действительно, может высказывать агрессию, но это бывает редко и зачастую она направлена на него самого или близких. Мы должны не забывать, что они такие же люди и являются членами общества, поэтому относиться к ним нужно с пониманием", – объяснил Сагат Алтынбеков.

По его словам, не более 25-30% пациентов с шизофренией представляют опасность для окружающих. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту при первых симптомах и начать лечение.

Фото: Zakon.kz

"При диагностике шизофрении у человека меняется мышление, оно становится парализованным, паралогическим. У него появляется вычурность, галлюцинации, бредовые симптомы. Бывает эмоциональная отстраненность, люди перестают общаться, становятся холодными, отчужденными. Именно в этот момент и нужно бить тревогу". Президент Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья Сагат Алтынбеков

Сломать стереотипы

Стоит отметить, что многие относятся к людям с таким диагнозом с настороженностью. По результатам соцопроса, у 17% больные шизофренией вызывают недоверие, а у 9% и вовсе презрение. Однако большинство утверждали, что относятся к таким людям с сочувствием.

Фото: Gedeon Richter KZ

"Знать больше о шизофрении – значит сформировать правильное отношение к людям с таким диагнозом. От этого во многом зависит качество жизни пациентов, возможность получать адекватное лечение и социализироваться. Психические расстройства – тема, требующая активного обсуждения и развенчания стереотипов, из-за которых люди не торопятся обращаться за профессиональной помощью, заметив проблемы с психикой у себя или близких, запускают свое состояние. Им кажется, что подтверждение наличия психического расстройства сделает их изгоями в обществе", – считает психиатр-психотерапевт Белгибай Шахметов.

Почему важна поддержка близких?

Поддержка родных, возвращение в общество и квалифицированная помощь – три главные ступени на пути к выздоровлению. Однако не все могут принять такой диагноз у близкого человека.

"Когда все слышат диагноз «шизофрения», возникает стереотипное мышление будто это что-то ужасное, заразное. Но никто от этого заболевания не застрахован. И когда мы встречаемся с родственниками, стараемся объяснить, что шизофрения – это такое же заболевание, как любое другое соматическое, и его можно вывести в ремиссию", – подчеркнула врач-психиатр, заведующая женским клиническим отделением РНПЦ ПЗ Айгуль Ембергенова.

Фото: Zakon.kz

Поэтому общество и семья могут в прямом смысле спасать жизни и здоровье людей с нарушением психического здоровья, просто не отстраняясь от них. Также многое зависит от самих пациентов. Эксперты утверждают, если следовать предписаниям врачей и заботиться о своем здоровье, то шансы на качественную жизнь значительно увеличиваются.



Отметим, социологический опрос был организован в рамках социальной ответственности Gedeon Richter KZ. Это продолжение большого проекта, который распространяет качественную научную информацию, направленную на повышение осведомленности казахстанцев о ментальном здоровье, заключила PR-менеджер компании Динара Бирмаганбетова.

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