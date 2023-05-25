От имиджевых проектов отказался акимат Жамбылской области

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге в СЦК заявил, что власти отказались от проведения имиджевых мероприятий в пользу решения социальных проблем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов рассказал о развитии областного центра - города Тараз.

"Мы отказались от имиджевых проектов и обратили основное внимание на социальные проблемы. Сегодня реализуются масштабные проекты, такие как реконструкция двух улиц на 1,1 млрд тенге, средний ремонт 118 улиц на 3,4 млрд тенге, восстановление всех ирригационных систем города на 3,5 млрд тенге, строительство водопровода в семи массивах на 3,7 млрд тенге и разработка сметной документации на строительство двух железнодорожных переездов", - сообщил он.

Аким также добавил, что около 114 тысяч человек стоят в очереди на получение земельного участка под ИЖС в городе Тараз. А в очереди на получения жилья из госфонда числятся 21122 человека.

"Для решения этой острой социальной проблемы в генеральный план города были внесены изменения. Было принято решение о разделении города на два административных района, путем присоединения 14 населенных пунктов двух районов: Жамбылский и Байзакский, площадью 11755 га. На сегодняшний день началась подготовка необходимых документов. Все решения в данном направлении будут приниматься с учетом мнения местных жителей", - заверил Нуржан Нуржигитов.

В целом, по его данным, в регионе, в том числе в областном центре, поэтапно решается жилищный вопрос. В районных центрах и городе Тараз строятся новые массивы и микрорайоны. В целом, с начала года введено в эксплуатацию 155,1 тыс. кв. метров жилья, до конца года планируется ввести 698,7 тыс. кв. метров жилья. Сегодня ведется строительство 74 жилых домов на 3929 квартир стоимостью 13,2 млрд тенге. Из них в этом году будут сданы 45 домов на 2564 квартиры.

"Особую популярность получила программа "Әулиеата жастары", которая помогает решить жилищный вопрос молодых семей. В 2022 году из средств местного бюджета выделено 500 млн тенге, на которые удалось обеспечить жильем 40 молодых семей. В этом году на реализацию данной программы будут направлены два миллиарда тенге, жильем будут обеспечены 140 семей", - резюмировал глава региона.

Отмечается, что в текущем году будут капитально отремонтированы 44 многоквартирных жилых дома на сумму 3,3 млрд тенге. Во дворах 42 многоквартирных жилых домов будут построены игровые площадки.

Также в текущем году предусмотрена реализация также 77 инфраструктурных проектов на 1 млрд тенге, выдача 869 земельных участков и приобретение 797 квартир для многодетных семей и социально уязвимых слоев населения на сумму 7,6 млрд тенге.