Деньги за положительную оценку – Наталья Годунова раскритиковала реализацию Национальных проектов

В Сенате Парламента 25 мая на презентации отчета об исполнении госбюджета председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова обратила внимание на некоторые целевые индикаторы Нацпроектов и связанных с ними бюджетных программ, передает Zakon.kz.

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что неэффективное использование бюджетных средств и ресурсов Национального фонда закладывается еще на стадии стратегического и бюджетного планирования. При этом показатели конечного результата бюджетных программ зачастую не соответствуют показателям Национальных проектов и планов развития. В одной из таких программ предусмотрены деньги на положительную оценку от населения.



"Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру". Целевой индикатор стратегического документа – уровень поддержки населением мер государственной молодежной и семейной политики. Показатель нацпроекта – доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность. Потом министерство начинает просить деньги на бюджетную программу. И ставит конечным результатом бюджетной программы долю населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства. Вот, что происходит с государственными деньгами по отдельным показателям отдельных Национальных проектов". Наталья Годунова

Также она отметила несоответствия в других нацпроектах. Так, в НП "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" один из целевых индикаторов – снижение доли теневой экономики до 0,9% ВВП.

"Показатель Нацпроекта при этом – доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии. Стратегическая цель уже искажена. При этом показатель бюджетной программы, на которую выделяются деньги, звучит так: "доля местного содержания в закупках услуг недропользователей горнорудного комплекса в 2022 году должна достигнуть 40,5%". В итоге деньги идут по бюджетной программе на увеличение местного содержания и ряд других проектов. Другие показатели, например, рост объема производства товаров и услуг на территориях СЭЗ, ну это как-то связано с увеличением объемов обрабатывающей промышленности. Но как это связано со снижением доли теневой экономики – это уже понять трудно". Наталья Годунова

Она также отметила, что по оценке Высшей аудиторской палаты 7 из 9 Нацпроектов имеют низкую эффективность.

"Всего год шла реализация Национальных проектов, при этом за это время проведено 189 корректировок в мероприятиях и объемах финансирования. Что называется – без комментариев". Наталья Годунова

Представляя этот же отчет в Мажилисе 16 мая, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщал, что в целом объем неэффективно использованных бюджетных средств в 2022 году составил 421 млрд тенге или 2,3% от общего объема расходов.