Наталья Годунова получила должность в КТЖ

Экс-председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова получила новую должность, сообщает Zakon.kz.

Решением единственного акционера АО "НК "Казахстан темир жолы" от 4 апреля 2024 года она избрана членом совета директоров, независимым директором АО.

С учетом внесенных изменений совет директоров "Казахстан темир жолы" состоит из девяти человек:

Рыскулов Айдар Кайратович – председатель совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов Единственного акционера; Сауранбаев Нурлан Ермекович – член совета директоров АО "НК "КТЖ", председатель правления АО АО "НК "КТЖ"; Отыншиев Елжас Муратович – член совета директоров, представитель интересов единственного акционера; Бердигулов Ернат Кудайбергенович – член совета директоров, представитель интересов единственного акционера; Ирубаев Куат Каиргильденович – член совета директоров, представитель интересов Единственного акционера; Ульф Вокурка – член совета директоров, независимый директор; Александер Андреас Ширхубер – член совета директоров, независимый директор; Джон (Йан) МакКей – член совета директоров, независимый директор; Годунова Наталья Николаевна – член совета директоров, независимый директор.

1 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Наталью Годунову от должности председателя Высшей аудиторской палаты, которую она занимала с ноября 2022 года.