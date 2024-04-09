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Законодательство РК

Наталья Годунова получила должность в КТЖ

Годунова, КТЖ, должность, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:13 Фото: parlam.kz
Экс-председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова получила новую должность, сообщает Zakon.kz.

Решением единственного акционера АО "НК "Казахстан темир жолы" от 4 апреля 2024 года она избрана членом совета директоров, независимым директором АО.

С учетом внесенных изменений совет директоров "Казахстан темир жолы" состоит из девяти человек: 

  1. Рыскулов Айдар Кайратович – председатель совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов Единственного акционера;
  2. Сауранбаев Нурлан Ермекович – член совета директоров АО "НК "КТЖ", председатель правления АО АО "НК "КТЖ";
  3. Отыншиев Елжас Муратович – член совета директоров, представитель интересов единственного акционера;
  4. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – член совета директоров, представитель интересов единственного акционера;
  5. Ирубаев Куат Каиргильденович – член совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;
  6. Ульф Вокурка – член совета директоров, независимый директор;
  7. Александер Андреас Ширхубер – член совета директоров, независимый директор;
  8. Джон (Йан) МакКей – член совета директоров, независимый директор;
  9. Годунова Наталья Николаевна – член совета директоров, независимый директор.

1 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Наталью Годунову от должности председателя Высшей аудиторской палаты, которую она занимала с ноября 2022 года.

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