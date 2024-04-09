Наталья Годунова получила должность в КТЖ
Фото: parlam.kz
Экс-председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова получила новую должность, сообщает Zakon.kz.
Решением единственного акционера АО "НК "Казахстан темир жолы" от 4 апреля 2024 года она избрана членом совета директоров, независимым директором АО.
С учетом внесенных изменений совет директоров "Казахстан темир жолы" состоит из девяти человек:
- Рыскулов Айдар Кайратович – председатель совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов Единственного акционера;
- Сауранбаев Нурлан Ермекович – член совета директоров АО "НК "КТЖ", председатель правления АО АО "НК "КТЖ";
- Отыншиев Елжас Муратович – член совета директоров, представитель интересов единственного акционера;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович – член совета директоров, представитель интересов единственного акционера;
- Ирубаев Куат Каиргильденович – член совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;
- Ульф Вокурка – член совета директоров, независимый директор;
- Александер Андреас Ширхубер – член совета директоров, независимый директор;
- Джон (Йан) МакКей – член совета директоров, независимый директор;
- Годунова Наталья Николаевна – член совета директоров, независимый директор.
1 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Наталью Годунову от должности председателя Высшей аудиторской палаты, которую она занимала с ноября 2022 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript