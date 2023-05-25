На юге Казахстана ожидаются дожди с грозами 26 мая

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков.

По Казахстану сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Атырауской, на востоке Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области – высокая пожарная опасность.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте –переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.