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Министр просвещения о попытке изнасилования в школе: главное – учитель отстранен

Казахстан алматинская область школа учитель попытка изнасилования Фото: Zakon.kz
В Минпросвете прокомментировали случай попытки изнасилования школьницы учителем в одной из школ Алматинской области, передает Zakon.kz

Журналисты в СЦК спросили министра просвещения Гани Бейсембаева о том, как продвигается расследование попытки изнасилования 14-летней школьницы 53-летним учителем физкультуры. Этот случай широко обсуждался в соцсетях.

Глава Минпросвета заявил, что расследование инцидента находится на его особом контроле, его курирует глава Комитета по охране прав детей МП Насымжан Оспанова.

"Ежедневно отслеживается данная ситуация. Хочу сказать, что в тот же момент, как только был выявлен данный факт, педагог был отстранен от работы, в настоящее время проводится расследование. Это дело находится контроле МВД. Оно зарегистрировано, это уголовное дело". Насымжан Оспанова

По ее словам, расследование идет в правовом поле, вопрос увольнения педагога будет решаться судом.

"Самое главное – учитель отстранен". Министр просвещения Гани Бейсембаев

На вопрос, почему школьницу допрашивали до трех часов ночи, глава Комитета по охране прав детей рекомендовала обратиться в МВД.

При этом она уточнила, что девочке оказали психологическую помощь, представители комитета находятся на связи с родителями девочки и помогают им консультациями.

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