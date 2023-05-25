Власти Жамбылской области обещают сделать доступным общественный транспорт

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге в СЦК рассказал, как решается проблема доступности общественного транспорта в областном центре, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что одна из проблем, которую часто поднимают жители, – работа общественного транспорта в областном центре. В этой связи они поинтересовались, есть ли четкий план по модернизации системы общественного транспорта.

Нуржан Нуржигитов признал, что такая проблема имеет место быть и возникла она на фоне пандемии коронавируса.

"Мы потеряли некоторые позиции по обеспечению городского и межрайонного сообщения, потеряли некоторые маршруты. На сегодня по городу Тараз у нас насчитывается 34 маршрута, курсируют 360-370 автобусов. Жители просят еще дополнительно 15 маршрутов открыть", - отметил он.

Проблему намерены решать путем предоставления субсидий из областного бюджета предпринимателям, чтобы они покупали новые автобусы.

"Мы чтобы часть их затрат закрыть, будем их субсидировать. Для примера, если в 2022 году объем субсидирования именно здесь составляло 1,9 млрд тенге, то в этом году мы эту сумму увеличили на 1 млрд тенге. Итого 2,9 млрд тенге. В принципе, с прошлого года мы видим, что наши предприниматели услышали нас и начали завозить новые автобусы. С прошлого года до сегодняшнего дня в город Тараз пришло практически 100 новых автобуса - современные, с системой кондиционирования, оборудованные для лиц с особыми потребностями. Вот так мы в течение следующих трех лет, до 2025 года, планируем дополнительно еще 200-250 новых автобусов привести и тогда мы в городе практически постараемся закрыть эту потребность", - заверил аким.

Параллельно, по его словам, решается вопрос по увеличению маршрутов между районами и городом. Дополнительно в этом году были открыты 19 маршрутов с города Тараз в районные центры и между населенными пунктами.