Геноцид в Руанде: в ЮАР арестовали экс-начальника полиции, причастного к убийствам в церкви

Одного из самых разыскиваемых в мире подозреваемых в геноциде, экс-начальника полиции Руанды Фульгенса Кайишему, арестовали в ЮАР и обвинили в том, что сыграл ведущую роль в убийстве более 2 тысяч человек в церкви в апреле 1994 года, сообщает Zakon.kz.

Фульгенс Кайишема провел более двух десятилетий в бегах и жил под вымышленным именем. Его арестовали 24 мая днем в Паарле, в 60 км к северо-востоку от Кейптауна. Кайишему задержали южноафриканские полицейские и члены группы слежения трибунала по военным преступлениям в Руанде, сообщает The Guardian.



"Геноцид – это самое тяжкое преступление, известное человечеству. Международное сообщество обязалось обеспечить судебное преследование и наказание лиц, совершивших его. Этот арест – наглядная демонстрация того, что обязательство не ослабевает, и что правосудие восторжествует, сколько бы времени на это ни потребовалось". главный прокурор трибунала Серж Браммерц

Трибунал предъявил обвинения только главным преступникам; еще более 1000 человек разыскивают руандийские прокуроры за их предполагаемую роль в геноциде.

Во время геноцида 1994 года Кайишема был инспектором полиции хуту в руандийской коммуне Кивуму на севере страны. Его обвиняют в том, что он сыграл ведущую роль в сборе тутси в этом районе и заключении их в комплексе приходской церкви в поселении Ньянге, где некоторые тутси уже нашли убежище.



Церковь окружила полиция Кайишемы и члены ополчения хуту "Интерахамве", которые 13 апреля 1994 года начали нападение на тысячи гражданских лиц, находившихся внутри, избивая их мачете и бросая в толпу гранаты.

Выжившие, многие из которых были женщины, дети и пожилые люди, забаррикадировались в церкви, осада продолжалась три дня. Осаждающие пригнали бульдозер, чтобы разрушить церковь, обрушив ее крышу на находившихся внутри людей. Всех, кого находили живыми в руинах, добивали.

Среди тех, кто уже осужден за убийство в церкви, – приходской священник Атанасе Серомба, который был признан виновным в организации убийств вместе с Кайишемой. Он скрывался в Италии, как утверждается при помощи католической церкви, но сдался в 2002 году. Международный уголовный трибунал по Руанде приговорил его в 2006 году к 15 годам лишения свободы, которые затем увеличили до пожизненного заключения по апелляции в 2008 году.



Чуть более года назад группа розыска Браммерца обнаружила другого крупного подозреваемого в геноциде – бывшего начальника президентской охраны Протаиса Мпираньи. Протаис Мпиранья скрывался под вымышленным именем и умер в Зимбабве.