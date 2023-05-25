Фондовые рынки болезненно реагируют на новости о госдолге и повышении ставки ФРС

Фондовые рынки довольно болезненно на этой неделе отреагировали на то, что демократы и республиканцы не смогли договориться в Конгрессе о повышении потолка госдолга США, сообщает Zakon.kz.

Участники рынка и надеялись на благоприятный исход переговоров спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с президентом страны Джо Байденом по этой теме.

Давление на рынок также оказало заявление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда о необходимости еще дважды повысить базовую процентную ставку в этом году.

"Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник.

Как итог, после нулевого результата в понедельник 22 мая, в следующие 2 торговых дня американские фондовые рынки, а за ними и все мировые площадки ушли в красную зону.

Госдолг – в центре внимания

В среду 24 мая JPMorgan заявил, что наиболее вероятным результатом противостояния с потолком долга все же станет сделка по его поднятию еще до того, как у США закончатся деньги.

Растет вероятность того, что у правительства США закончатся средства до того, как законодатели согласятся поднять лимит заимствований, говорится в заметке JPMorgan, опубликованной в среду.

Предупреждение прозвучало после того, как министр финансов Джанет Йеллен повторила свой прогноз о крайнем сроке повышения потолка долга в начале июня.

В случае, если законодатели пропустят крайний срок, JPMorgan заявил, что министерство финансов может избежать технического дефолта, установив приоритет выплат по долгу перед другими обязательствами.

Между тем, пока Уолл-Стрит в основном ожидает, что США избегут дефолта, инвесторы все больше нервничают из-за долгового кризиса. Казначейские трейдеры требуют более высокой доходности по краткосрочным казначейским векселям, что указывает на более высокий риск, а некоторые корпоративные долговые обязательства даже рассматриваются как более безопасные.

Факторы роста для рынка акций

Едва ли ни единственной позитивной новостью для рынков на этой неделе стал сильный отчет Nvidia, который вышел в среду. Прибыль на акцию (EPS) составила 1,09 доллара, что оказалось выше ожиданий на 0,17 доллара. Выручка в 7,19 млрд долларов выше ожиданий на 0,67 миллиарда долларов.

Компания продвигает ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, тем самым поднимая рынки. На постмаркете фьючерсы на Nasdaq 100 резко пошли вверх. Невероятный прогноз Nvidia по выручке, обусловленный спросом на ее ИИ-чипы, спровоцировал ралли среди акций, подверженных влиянию этой технологии.

Главный рыночный стратег Carson Group Райан Детрик предвидит продолжение недавно начавшегося роста на фондовом рынке благодаря двум сильным "бычьим" факторам, пишет Business Insider.

В качестве этих факторов Детрик назвал более высокую, чем ожидалось, корпоративную прибыль за первый квартал этого года и рост 200-дневной скользящей средней. В целом он довольно позитивно оценивает нынешние перспективы роста рынка акций до конца года, ожидая более крупных доходов.

В среду вышла еще одна информация к размышлению – опубликован протокол майского заседания ФРС.

По мнению членов регулятора, ситуация на рынке труда стабилизируется, но инфляция остается неприемлемо высокой. Однако протокол не дал четкого прогноза по ставкам.

Одни сохраняют ястребиный настрой, другие ожидают, что замедление роста экономики снимет необходимость в дальнейшем ужесточении.

В целом, неопределенность на рынках сохраняется. И любая новость может подтолкнуть движение рынка как вверх, так и вниз.