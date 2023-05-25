Токаев: Торговый оборот Казахстана со странами-участницами ЕАЭС вырос на 74%

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве отметил, что страны-участницы Экономического союза сохраняют макроэкономическую стабильность, сообщает Zakon.kz.

Глава государства также отметил, что геополитические потрясения значительно влияют на экономическую ситуацию во всем мире, сообщает Акорда.

"В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы роста мировой экономики. Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли. Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что глава государства 25 мая прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В расширенном заседании Совета наряду с президентом Казахстана примут участие президент России – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев.