Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как решают вопросы бывших работников "БерАли Мангистау Компани"

Как решают вопросы бывших работников "БерАли Мангистау Компани" Фото: freepik.com
В акимате Мангистауской области рассказали, что предлагает рабочая группа, чтобы решить вопросы бывших работников "БерАли Мангистау Компани", сообщает Zakon.kz

В рабочую группу, которая, создана 2 мая вошли руководители соответствующих областных управлений, правоохранительных органов и др.

Ежедневно около 60 бывших работников ТОО "БерАли" продолжают сборы перед зданием АО "ОзенМунайГаз" и записывают ряд видео обращений выдвигая ультимативные требования и искажающие деятельность рабочей группы.

"Если на начальном этапе основным требованием являлось предоставление объема работ для "БерАли Мангистау Компани", то в последствии, требования менялись на каждом заседании рабочей группы, приобретая более ультимативный характер, и являясь заранее невыполнимыми. При этом бывшим работникам товарищества были предложены рабочие места в ТОО "Кезби", "МолдирМунайСервис", "Айбис", а также в самом "БерАли" с сохранением заработной платы и условий труда.

Как отмечается, 70 бывших работников вернулись на прежнее рабочее место ТОО "Берали" для реализации объема работ по ликвидации скважин на сумму более 600 млн. тенге который был получен в апреле т.г. Однако оставшиеся работники отказались трудоустраиваться апеллируя к тому, что в предложенных организациях недостаточные условия труда и низкий уровень материально-технической базы. Специалистами инспекции труда и департамента промышленной безопасности ведется работа по проверке условий труда и материально-технической базы потенциальных работодателей.

В свою очередь сотрудники "БерАли" выдвинули требования прямого трудоустройства в АО "Озенмунайгаз", ТОО "Бургылау", ТОО "Мунайфилдсервис" обходя этим самым существующий алгоритм трудоустройства и нарушая права жителей Жанаозена, стоящих в очереди на трудоустройство.

АО "НК «КазМунайГаз" продолжает проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "ОзенМунайГаз" в городе Жанаозен. О работе комиссии ведется информирование в средствах массовой информации и социальных сетях.

В соответствии с рекомендациями 17 мая был объявлен долгосрочный трехлетний тендер по подземному ремонту скважин. Итоги которого будут подведены в конце июня.

В случае отказа от трудоустройства экс-сотрудников "БерАли", на предлагаемые вакантные рабочие места работодатели компаний планируют провести набор из числа безработных стоящих в очереди на трудоустройство в нефтяную отрасль в рамках действующего алгоритма.

Члены рабочей группы неоднократно призывали сотрудников "БерАли" не поддаваться на провокации третьих лиц, не ставить бескомпромиссные и заранее невыполнимые требования, согласиться на трудоустройство на постоянные рабочие места со стабильной заработной платой.


Читайте также

Токаев предложил лидерам стран ЕАЭС отойти от тактики принятия точечных решений

Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда Челябинск – Болашак – Иран

В Минске прошло заседание Совета министров обороны ОДКБ

Евгений Рахимжанов
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления