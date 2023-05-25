Как решают вопросы бывших работников "БерАли Мангистау Компани"

В акимате Мангистауской области рассказали, что предлагает рабочая группа, чтобы решить вопросы бывших работников "БерАли Мангистау Компани", сообщает Zakon.kz

В рабочую группу, которая, создана 2 мая вошли руководители соответствующих областных управлений, правоохранительных органов и др.

Ежедневно около 60 бывших работников ТОО "БерАли" продолжают сборы перед зданием АО "ОзенМунайГаз" и записывают ряд видео обращений выдвигая ультимативные требования и искажающие деятельность рабочей группы.

"Если на начальном этапе основным требованием являлось предоставление объема работ для "БерАли Мангистау Компани", то в последствии, требования менялись на каждом заседании рабочей группы, приобретая более ультимативный характер, и являясь заранее невыполнимыми. При этом бывшим работникам товарищества были предложены рабочие места в ТОО "Кезби", "МолдирМунайСервис", "Айбис", а также в самом "БерАли" с сохранением заработной платы и условий труда.

Как отмечается, 70 бывших работников вернулись на прежнее рабочее место ТОО "Берали" для реализации объема работ по ликвидации скважин на сумму более 600 млн. тенге который был получен в апреле т.г. Однако оставшиеся работники отказались трудоустраиваться апеллируя к тому, что в предложенных организациях недостаточные условия труда и низкий уровень материально-технической базы. Специалистами инспекции труда и департамента промышленной безопасности ведется работа по проверке условий труда и материально-технической базы потенциальных работодателей.

В свою очередь сотрудники "БерАли" выдвинули требования прямого трудоустройства в АО "Озенмунайгаз", ТОО "Бургылау", ТОО "Мунайфилдсервис" обходя этим самым существующий алгоритм трудоустройства и нарушая права жителей Жанаозена, стоящих в очереди на трудоустройство.

АО "НК «КазМунайГаз" продолжает проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "ОзенМунайГаз" в городе Жанаозен. О работе комиссии ведется информирование в средствах массовой информации и социальных сетях.

В соответствии с рекомендациями 17 мая был объявлен долгосрочный трехлетний тендер по подземному ремонту скважин. Итоги которого будут подведены в конце июня.

В случае отказа от трудоустройства экс-сотрудников "БерАли", на предлагаемые вакантные рабочие места работодатели компаний планируют провести набор из числа безработных стоящих в очереди на трудоустройство в нефтяную отрасль в рамках действующего алгоритма.

Члены рабочей группы неоднократно призывали сотрудников "БерАли" не поддаваться на провокации третьих лиц, не ставить бескомпромиссные и заранее невыполнимые требования, согласиться на трудоустройство на постоянные рабочие места со стабильной заработной платой.



