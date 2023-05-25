Токаев: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации

В своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна готова к ряду совместных со странами ЕАЭС проектов, сообщает Zakon.kz.

"В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации", - сказал президент.

По его словам, это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции.

"Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Он также сообщил, что торговый оборот Казахстана со странами участницами ЕАЭС вырос на 74%.