ЧМ-2023 по хоккею: лучший снайпер сборной РК Максим Мухаметов обратился к болельщикам

После завершения выступления команды на мировом первенстве лучший снайпер сборной Казахстана Максим Мухаметов горячо поблагодарил болельщиков команды и пообещал скоро встретиться, сообщает Zakon.kz

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"Большой честью для меня было выступать за свою страну! Спасибо каждому кто внёс вклад в наши победы. Спасибо большое болельщикам которые поддерживали нас регулярно! Бесценный опыт для нас, до скорых встреч", - написал в Instagram Мухаметов.

Как сообщали ранее, сборная Казахстана по хоккею на ЧМ заняла итоговое шестое место в группе B и 11-е в общекомандной турнирной таблице. Максим Мухаметов забросил три шайбы, став лучшим снайпером казахстанской команды.



