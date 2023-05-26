В Казахстане хотят проверять госслужащих на добропорядочность

Антикоррупционная служба разработала Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О проведении проверки на добропорядочность (Integrity check)", сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Антикоре, внедрение проверки на добропорядочность (Integrity check) в систему превентивных мер противодействия коррупции будет являться высокоэффективным и своевременным решением.

"Данная проверка позволит предотвратить потенциальный ущерб интересам государства и населению. Внедрение данного института будет способствовать улучшению качественной составляющей государственного аппарата и усилению доверия граждан", – говорится в документе.

Законом будут предусмотрены цели проведения проверки на добропорядочность (Integrity check), основные принципы, методы ее проведения, права и обязанности как тестируемых лиц (в отношении кого проводится проверка), так и "проверяющего", перечень должностных лиц, подлежащих проверке, меры ответственности за результаты проверки.

Также будут закреплены права и обязанности госслужащего, в отношении которого проводилась проверка:

информированное согласие перед поступлением на службу с возможным применением средств аудио и видео фиксации;

получение информации относительно проведенной в отношении него проверки после объявления ее результатов;

обжалование в досудебном порядке результатов проверки.

Законопроект состоит из 3 глав:

Глава 1 – общие положения.



Глава 2 предусматривает порядок проведения проверки на добропорядочность (Integrity check).



Глава 3 предусматривает последствия проверки на добропорядочность (Integrity check).

Внедрить новый инструмент планируется в 2024-2025 годах.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 июня.