Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане хотят проверять госслужащих на добропорядочность

В Казахстане хотят проверять госслужащих на добропородячность Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба разработала Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О проведении проверки на добропорядочность (Integrity check)", сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Антикоре, внедрение проверки на добропорядочность (Integrity check) в систему превентивных мер противодействия коррупции будет являться высокоэффективным и своевременным решением.

"Данная проверка позволит предотвратить потенциальный ущерб интересам государства и населению. Внедрение данного института будет способствовать улучшению качественной составляющей государственного аппарата и усилению доверия граждан", – говорится в документе.

Законом будут предусмотрены цели проведения проверки на добропорядочность (Integrity check), основные принципы, методы ее проведения, права и обязанности как тестируемых лиц (в отношении кого проводится проверка), так и "проверяющего", перечень должностных лиц, подлежащих проверке, меры ответственности за результаты проверки.

Также будут закреплены права и обязанности госслужащего, в отношении которого проводилась проверка:

  • информированное согласие перед поступлением на службу с возможным применением средств аудио и видео фиксации;
  • получение информации относительно проведенной в отношении него проверки после объявления ее результатов;
  • обжалование в досудебном порядке результатов проверки.

Законопроект состоит из 3 глав:

  • Глава 1 – общие положения.
  • Глава 2 предусматривает порядок проведения проверки на добропорядочность (Integrity check).
  • Глава 3 предусматривает последствия проверки на добропорядочность (Integrity check).

Внедрить новый инструмент планируется в 2024-2025 годах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 июня.

Читайте также

По каким критериям в Казахстане будут определять нуждаемость в адресной соцпомощи

Лариса Черненко
Антикор Открытые НПА Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления