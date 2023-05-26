По каким критериям в Казахстане будут определять нуждаемость в адресной соцпомощи

Министр труда и социальной защиты приказом от 23 мая 2023 года утвердил критерии определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи (АСП) по результатам обследования материального положения заявителя

Критерием определения нуждаемости в АСП являются:

наличие гражданства РК, статуса кандаса, беженца, иностранца и лица без гражданства постоянно проживающего в республике, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности;

наличие подтвержденных сведений Карьерным центром или акимом поселка, села, сельского округа предусмотренных пунктом 7 Правил назначения и выплаты АСП;

наличие заключения о необходимости предоставления АСП участковой комиссии, подготовленного по результатам обследования материального положения заявителя.

Так, при приеме заявления Центр или аким самостоятельно формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций через шлюз "электронного правительства" для получения следующих сведений:

удостоверяющих личность заявителя;

о статусе кандаса;

о статусе беженца;

о статусе иностранца;

о статусе лица без гражданства;

о регистрации по постоянному или временному месту жительства на каждого члена семьи;

о банковских реквизитах в уполномоченной организации по выдаче пособий;

об установлении инвалидности;

о регистрации рождения (смерти) ребенка;

об установлении опеки (попечительства);

об усыновлении (удочерении);

о регистрации заключения (расторжения) брака, за исключением случаев регистрации брака за пределами РК;

о факте обучения в учебном заведении - если иждивенцы в возрасте от 18 до 23-х лет являются обучающимися очной формы обучения;

о доходах (заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду недвижимого или движимого имущества, от продажи недвижимого и движимого имущества);

о статусе индивидуального предпринимателя;

о наличии у заявителя и членов его семьи факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение адресной социальной помощи;

о наличии личного подсобного хозяйства;

о трудовой деятельности (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;

об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;

об алиментах или о наличии задолженности по ним в течение трех месяцев подряд, предшествовавших кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи;

о нахождении в местах лишения свободы или принудительного лечения членов семьи заявителя;

о наличии в собственности жилья, помещений;

о наличии в собственности земельного участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство;

о наличие в собственности транспортного средства.

Основанием для вынесения заключения об отсутствии необходимости предоставления адресной соцпомощи участковой комиссией является один из следующих критериев:

наличие более одного жилища, принадлежащего на праве собственности, в том числе жилища, пригодного для проживания, на которое было произведено отчуждение, в течение последних пяти лет до момента обращения за АСП, за исключением случаев, когда общая полезная площадь всех жилищ не превышает 18 квадратных метров на одного члена семьи, а также жилищ, находящихся в аварийном состоянии, которое подтверждается соответствующим актом;

наличие в собственности, владении или пользовании отдельного помещения, используемого для получения прибыли;

наличие в собственности земельного участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство, при условии наличия в собственности жилища, за исключением случаев безвозмездного предоставления земельного участка в частную собственность местными исполнительными органами;

наличие в собственности более одного легкового автомобиля в исправном состоянии, за исключением многодетных семей и семей, в составе которых имеются дети с инвалидностью, лица с инвалидностью первой и второй группы;

наличие в собственности или во временном владении, пользовании сельскохозяйственной техники, автобуса, микроавтобуса, грузового автомобиля, специализированного или специального автомобиля, используемых для осуществления перевозок пассажиров, багажа, груза либо морского, внутреннего водного или воздушного транспорта, находящихся в технически исправном состоянии.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.