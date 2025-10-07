#АЭС в Казахстане
Право

Определение нуждаемости в АСП: внесены изменения в правила

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:22 Фото: Zakon.kz
Приказом Минтруда от 30 сентября 2025 года внесены изменения в Типовое положение об участковых комиссиях, а также критериев определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения заявителя, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уполномоченный орган по назначению адресной социальной помощи осуществляет оказание социальной помощи в соответствии с Типовыми правилами оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

Комиссия проводит обследование материального положения лиц (семей), обратившихся за социальной помощью.

При этом уточняется, что к основным функциями комиссии относится:

  • на основании представленных документов или результатов обследования подготовка заключения о необходимости предоставления или об отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи или социальной помощи, с учетом критериев определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения заявителя.

Состав комиссии состоит из представителей органов местного государственного управления, общественных объединений, объединений собственников имущества, многоквартирных жилых домов, населения, организаций и уполномоченных органов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, работников правоохранительных органов.

Общий состав комиссии составляет не менее пяти человек.

В Критериях определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения заявителя указано наличие заключения о необходимости предоставления адресной социальной помощи комиссии, подготовленного по результатам обследования материального положения заявителя.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
