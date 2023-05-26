Последствия крупного пожара в Абайской области показали с вертолета

22 мая 2023 года на территории государственного природного резервата "Семей орманы" в Абайской области возник крупный лесной пожар. Природный пожар удалось локализовать вечером 25 мая, сообщает Zakon.kz.

Служба лесного хозяйства резервата 26 мая на странице в Instagram опубликовала кадры с места происшествия. Видео было снято с вертолета.

"Распространение огня остановлено. На данный момент производится дотушивание очагов лесного пожара. Угрозы населенным пунктам нет", – сказано в подписи под публикацией.

По данным МЧС, в тушении лесного пожара задействованы более 800 человек личного состава, свыше 200 единиц техники, пожарный поезд и 10 вертолетов.

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Также сказано, что всего осуществлено 357 сбросов 892,5 тонны воды.