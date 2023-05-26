В АФМ Алматы рассказали, как возвращают в страну незаконно выведенные активы

26 мая в Департаменте экономических расследований Алматы прошло выездное заседание Комитета Сената по конституционному законодательству. Участники встречи обсудили проект закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках поручения президента Республики Казахстан по возврату в страну незаконно выведенных активов. Открывая заседание, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Андрей Лукин отметил, что тема является актуальной и своевременной.

"На сегодняшний день у нас поступил в Мажилис и принят в работу проект закона о возврате незаконно приобретенных активов. Сенат к этой работе уже подключился вместе с Мажилисом. Мы обсуждаем на различных площадках проект данного закона, в том числе с общественниками, юристами и научным обществом, правоохранителями". Андрей Лукин

Кроме того, Лукин подчеркнул, что проводится активная и планомерная работа по возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны.

"С прошлого года по поручению президента работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Глава государства лично держит этот вопрос на контроле, и в целом в результате принятия комплекса мер сегодня общими усилиями государству возвращено активов на сумму более 760 миллиардов тенге. В том числе 575 миллионов долларов". Андрей Лукин

Также на встрече сенаторы ознакомились с деятельностью Агентства РК по финансовому мониторингу. По словам заместителя председателя ведомства Жениса Елемесова, в рамках исполнения поручения президента проводится работа по возврату в страну незаконно выведенных активов, а также выявлению монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.

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"С начала 2022 года и по настоящее время начато 81 досудебное расследование в отношении 11 преступных групп с ущербом 445,7 млрд тенге, из них возмещено 22,8 млрд тенге, наложен арест на имущество на сумму 344 млрд тенге. В доход государства возвращены 4 объекта на сумму 72 млрд тенге (всего обеспечено возмещение в т.ч. с возвращенными объектами на 451,6 млрд тенге). Сегодня Агентством завершены 77 досудебных расследований в отношении 9 групп с ущербом 335,6 млрд тенге, возмещено с учетом арестованного имущество 101,9 млрд тенге". Женис Елемесов

Женис Елемесов добавил, что завершены досудебные расследования в отношении Кайрата Боранбаева, и по ст. 189 и ст. 218 УК РК ущерб на сумму 14,5 млрд тенге полностью возмещен, а виновные лица осуждены.

"По досудебному расследованию в отношении должностных лиц ТОО "Eurotransit Nur Zholy" по факту монополистической деятельности (ст. 221 УК) с ущербом на сумму 4,2 млрд тенге в доход государства принято имущество ТОО (земельный участок площадью 3,6 га с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом стоимостью 5,2 млрд тенге)". Женис Елемесов

Стоит отметить, что сегодня Агентство усилило меры контроля за проведением трансграничных финансовых операций. Так, совместно с Нацбанком расширили признаки определения подозрительных трансграничных операций и довели до банков второго уровня соответствующую типологию.

Женис Елемесов подчеркнул, что наряду с этим подразделение финансовой разведки Агентства обеспечивает снабжение уполномоченных органов инициативной информацией о подозрительных операциях.

"В работе по выявлению фактов легализации преступных активов за границей активизировано взаимодействие с более чем 164 иностранными финразведками через канал "Эгмонт". В то же время нами проводится системная работа по противодействию теневой экономике. Как известно, ее основу составляют обнальные компании, подпольные казино, изготовители контрафактной продукции, контрабандисты, фальшивомонетчики и другие. 80% от всех дел расследуется в сфере теневой экономики. При этом акцент делается на ликвидацию обнальных компаний". Женис Елемесов

Между тем с начала текущего года по статье 216 УК ("Выписка фиктивных счетов-фактур") в производстве находились 223 дела, из которых завершено 120 (53%), из них направлено в суд – 99 (82,5%).

В сфере противодействия теневому игорному бизнесу зарегистрировано 35 дел и изъяты игровые автоматы, терминалы, покерные столы, рулетки и компьютеры.

По линии незаконного оборота алкогольной продукции зарегистрировано 27 дел, а также пресечена деятельность 8 подпольных цехов по производству алкогольной продукции.

Другим приоритетным направлением в работе является борьба с организованной преступностью.

Всего с момента образования Агентства пресечена деятельность 74 ОПГ.

В результате чего на протяжении последних трех лет наблюдается стабильная тенденция к снижению числа преступных групп. Принимаемые меры позволили снизить уровень теневой экономики с 23,6% в 2019 году до 19,75%.

В свою очередь Женис Елемесов отметил, что наряду с традиционными методами отмывания доходов активно распространяется использование криптовалюты для легализации средств от преступной деятельности, таких как хищения, уклонение от уплаты налогов, торговля людьми, оружием.

"Мы заключили три меморандума о взаимодействии с основными криптобиржами (Binance, ATAIX, INTEBIX). Ведутся переговоры с другими мировыми криптобиржами, которые не зарегистрированы в Казахстане (Bybit, Coinbase exchange). В результате мы арестовали пять криптокошельков на сумму 26 тыс. долларов, а также имущество организаторов незаконных криптообменников на один млрд тенге. На сегодня установлено порядка 50 телеграм-каналов обмена криптовалюты. Из них ликвидировано три криптообменника с общим оборотом 28 млрд тенге. Агентство также оказало содействие зарубежным и национальным правоохранительным органам по 130 запросам (3 из стран СНГ) о раскрытии данных участников криптотранзакций. Женис Елемесов

Кроме того, чтобы пресечь противоправные денежные переводы на криптокошельки и банковские карты, Агентство направило разъяснительные письма субъектам финансового мониторинга о необходимости проведения повышенных мер надлежащей проверки клиентов.

"В настоящее время в Мажилис Парламента поступил на рассмотрение проект закона по возврату активов. В него включены предложения Агентства по введению в уголовный процесс института дополнительного финансового расследования. Его принятие обусловлено необходимостью выявления активов, подлежащих конфискации, в том числе за рубежом, что занимает длительное время и зачастую превышает разумные сроки досудебного расследования". Женис Елемесов

Глава ведомства пояснил, что проектом также предусматривается дополнение нормы, регламентирующей внедрение реестра бенефициарных собственников юридических лиц, ведением которого будет заниматься АФМ. Это позволит существенно упростить отслеживание активов, в том числе при их перемещении за пределы государств их происхождения, а также розыск преступников, которые могут скрывать свою личность за корпоративной структурой.