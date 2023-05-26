Футбольный чемпионат Сальвадора завершен досрочно из-за трагедии на стадионе
Накануне Федерация футбола Сальвадора заявила о досрочном завершении чемпионата страны, передает ESPN. Победитель нынешнего первенства не будет выявлен, а участников международных турниров определят по результатам прошлого сезона. Сейчас футбольные функционеры Сальвадора ведут консультацию с FIFA и КОНКАКАФ об усилении мер безопасности на стадионах.
Трагический инцидент произошел на стадионе "Кускатлан" (Сан-Сальвадор) перед матчем между командами "Альянса" и ФАС. Некоторые фанаты попытались зайти на трибуны, когда ворота стадиона уже были закрыты. Как предполагают, некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты, из-за чего произошла неразбериха и хаос.
По данным властей, в этой давке погибли не менее 12 человек, около сотни человек получили серьезные ранения.
Ассоциация футболистов Сальвадора выступила против такого решения федерации и созвала срочное заседание для обсуждения ситуации. Профсоюз игроков заявил, что решение вынесено без согласия абсолютного большинства футболистов.