Футбольный чемпионат Сальвадора завершен досрочно из-за трагедии на стадионе

Первенство Сальвадора по футболу в этом году будет завершено раньше времени. Причина –произошедшая несколько дней назад давка на стадионе, из-за которой погибли 12 футбольных болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Накануне Федерация футбола Сальвадора заявила о досрочном завершении чемпионата страны, передает ESPN. Победитель нынешнего первенства не будет выявлен, а участников международных турниров определят по результатам прошлого сезона. Сейчас футбольные функционеры Сальвадора ведут консультацию с FIFA и КОНКАКАФ об усилении мер безопасности на стадионах.







Трагический инцидент произошел на стадионе "Кускатлан" (Сан-Сальвадор) перед матчем между командами "Альянса" и ФАС. Некоторые фанаты попытались зайти на трибуны, когда ворота стадиона уже были закрыты. Как предполагают, некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты, из-за чего произошла неразбериха и хаос.

По данным властей, в этой давке погибли не менее 12 человек, около сотни человек получили серьезные ранения.

Ассоциация футболистов Сальвадора выступила против такого решения федерации и созвала срочное заседание для обсуждения ситуации. Профсоюз игроков заявил, что решение вынесено без согласия абсолютного большинства футболистов.