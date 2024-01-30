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Самый большой футбольный стадион Казахстана построят в Шымкенте

Самый большой стадион Казахстана построят в Шымкенте Фото: Instagram/fc__ordabasy
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков 29 января встретился с болельщиками команды "Ордабасы" и поделился планами по развитию футбола в городе. Он в частности отметил, что в Шымкенте начнут строить самый большой футбольный стадион страны, сообщает Zakon.kz.

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Аким Шымкента подчеркнул, что "Ордабасы" вступает в новый сезон без долгов, которые составляли 4,2 млрд тенге. В прошлом году команда впервые за свою 32-летнюю историю выиграла чемпионат страны, сообщает пресс-служба ФК "Ордабасы".

Футбол Встреча Акима Шымкента

Фото: Instagram/fc__ordabasy

Сейчас, когда долги клуба полностью закрыты и "Ордабасы" участвует в Лиге чемпионов УЕФА, за счет средств местного бюджета на этот год клубу выделили 4,3 млрд тенге. Ответственность за дальнейшее эффективное расходование средств несет непосредственно президент клуба Бауыржан Абдубаитов.

Футбол Строительство стадиона

Фото: Instagram/fc__ordabasy

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шымкенте построят новый футбольный стадион.

"В этом году планируем начать строительство стадиона в микрорайоне Бозарык на 35 тыс. мест и завершить его за два года, приблизительно к середине 2026 года. А стадион "Кажымукан" будет реконструирован и станет запасной ареной для "Ордабасы", а также местом для тренировок сборной Казахстана по легкой атлетике".Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента

Кроме того, аким Шымкента подтвердил, что спонсоры готовы выделить команде миллиард тенге. Во время встречи с болельщиками президент клуба Бауыржан Абдубаитов заявил, что в начале 2023 года со многими игроками заключили контракт сроком на два года. Эти договоры не будут расторгать, состав команды не изменится до 2025 года.

В прошлом сезоне ФК "Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом республики и дошел до финала Кубка страны, где проиграл "Тоболу".

Сейчас самый большой стадион Казахстана – "Астана Арена", которая вмещает 30 тыс. зрителей.

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