Самый большой футбольный стадион Казахстана построят в Шымкенте

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков 29 января встретился с болельщиками команды "Ордабасы" и поделился планами по развитию футбола в городе. Он в частности отметил, что в Шымкенте начнут строить самый большой футбольный стадион страны, сообщает Zakon.kz.

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Аким Шымкента подчеркнул, что "Ордабасы" вступает в новый сезон без долгов, которые составляли 4,2 млрд тенге. В прошлом году команда впервые за свою 32-летнюю историю выиграла чемпионат страны, сообщает пресс-служба ФК "Ордабасы".





Фото: Instagram/fc__ordabasy

Сейчас, когда долги клуба полностью закрыты и "Ордабасы" участвует в Лиге чемпионов УЕФА, за счет средств местного бюджета на этот год клубу выделили 4,3 млрд тенге. Ответственность за дальнейшее эффективное расходование средств несет непосредственно президент клуба Бауыржан Абдубаитов.





Фото: Instagram/fc__ordabasy

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шымкенте построят новый футбольный стадион.

"В этом году планируем начать строительство стадиона в микрорайоне Бозарык на 35 тыс. мест и завершить его за два года, приблизительно к середине 2026 года. А стадион "Кажымукан" будет реконструирован и станет запасной ареной для "Ордабасы", а также местом для тренировок сборной Казахстана по легкой атлетике". Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента

Кроме того, аким Шымкента подтвердил, что спонсоры готовы выделить команде миллиард тенге. Во время встречи с болельщиками президент клуба Бауыржан Абдубаитов заявил, что в начале 2023 года со многими игроками заключили контракт сроком на два года. Эти договоры не будут расторгать, состав команды не изменится до 2025 года.



В прошлом сезоне ФК "Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом республики и дошел до финала Кубка страны, где проиграл "Тоболу".

Сейчас самый большой стадион Казахстана – "Астана Арена", которая вмещает 30 тыс. зрителей.