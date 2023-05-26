В селе СКО 12 коров заболели бруцеллезом: вводятся ограничительные мероприятия
Как следует из акта эпизоотологического обследования от 25 мая 2023 года, положительную реакцию на бруцеллез показали 6 проб, отобранных у животных. Дополнительные исследования выявили еще 6 зараженных животных.
"Положительно реагирующие 12 КРС в количестве 12 голов были сданы на мясоперерабатывающие предприятия на убой, при этом одна корова пала до забоя", – говорится в документе.
В документе указывается, что источником передачи возбудителя болезни является павшее животное и молодняк крупного рогатого скота, который не был исследован на наличие бруцеллеза.
В связи с чем планируется провести механическую очистку и дезинфекцию животноводческих помещений и прилегающих территорий на площади 16 500 кв. м в 66 подворьях.
Предписано проводить диагностические исследования на бруцеллез коров старше 12-месячного возраста каждые 15-20 дней до получения двукратного отрицательного результата.
Также в селе Камышлово предписано ввести ветеринарный режим ограничительных мероприятий по бруцеллезу КРС.
Всего в личных подсобных хозяйствах 174 коровы. В зимний период животные содержатся в сельскохозяйственных помещениях, летом – на пастбищах.
Проект решения сельского акимата размещен на сайте Открытые НПА до 31 мая.