Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В селе СКО 12 коров заболели бруцеллезом: вводятся ограничительные мероприятия

В секле СКО 12 коров заболели бруцеллезом Фото: Zakon.kz
На территории села Камышлово Аккайынского района Северо-Казахстанской области устанавливают ветеринарный режим ограничительных мероприятий из-за выявленного бруцеллеза у коров, сообщает Zakon.kz.

Как следует из акта эпизоотологического обследования от 25 мая 2023 года, положительную реакцию на бруцеллез показали 6 проб, отобранных у животных. Дополнительные исследования выявили еще 6 зараженных животных.

"Положительно реагирующие 12 КРС в количестве 12 голов были сданы на мясоперерабатывающие предприятия на убой, при этом одна корова пала до забоя", – говорится в документе.

В документе указывается, что источником передачи возбудителя болезни является павшее животное и молодняк крупного рогатого скота, который не был исследован на наличие бруцеллеза.

В связи с чем планируется провести механическую очистку и дезинфекцию животноводческих помещений и прилегающих территорий на площади 16 500 кв. м в 66 подворьях.

Предписано проводить диагностические исследования на бруцеллез коров старше 12-месячного возраста каждые 15-20 дней до получения двукратного отрицательного результата.

Также в селе Камышлово предписано ввести ветеринарный режим ограничительных мероприятий по бруцеллезу КРС.

Всего в личных подсобных хозяйствах 174 коровы. В зимний период животные содержатся в сельскохозяйственных помещениях, летом – на пастбищах.

Проект решения сельского акимата размещен на сайте Открытые НПА до 31 мая.

Читайте также

В АФМ Алматы рассказали, как возвращают в страну незаконно выведенные активы

Недостроенное СИЗО в Уральске хотят переделать под здание полиции

В суде рассказали детали приговора экс-главе Управления спорта Алматы

Лариса Черненко
Открытые НПА Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Скончалась
Скончалась певица Тина Тёрнер
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления