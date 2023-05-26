Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Закон кармы: для кого из знаков зодиака конец мая 2023 года будет тяжелым

Закон кармы: для кого из знаков зодиака конец мая 2023 года будет тяжелым Фото: pixabay
Российский астролог Елена Елистратова перечислила три знака зодиака, которым придется платить по "кармическим счетам" в конце мая. Кроме того, эксперт дала советы, как смягчить удар судьбы, сообщает Zakon.kz.

На первом месте значатся Близнецы.

Представителям воздушной стихии придется нелегко. Этому знаку нужно остерегаться малознакомых людей. Также вам советуют пересмотреть события примерно пятилетней давности: попытаться выяснить, где вы допустили ошибку. Попробуйте переиграть ситуацию.

Далее идут Скорпионы.

Эмоциональным знакам стихии Воды предстоят финансовые трудности и испытания. Астролог предупреждает о непредвиденных тратах. Деньги и управление финансовыми потоками – ваша слабая сторона. Никому не доверяйте и не спешите принимать решения. Их будет тяжело исправить.

Третий знак, который попал под удар судьбы, это Козерог.

Испытания, как сказано в публикации Фтаймс, будут связаны в первую очередь с личными взаимоотношениями. Будьте готовы встретиться лицом к лицу с трудностями. Вам следует понять, что иногда следует уступить собеседнику и пойти на компромисс.

Ранее потомственная шаманка дала предсказания на лето 2023 для представителей всех знаков зодиака.

Читайте также

Что делать, если укачивает в дороге

Предсказания на лето 2023 для всех знаков зодиака от потомственной шаманки

Психологи рассказали, как делать замечания чужим детям

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Скончалась
Скончалась певица Тина Тёрнер
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления