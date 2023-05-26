Закон кармы: для кого из знаков зодиака конец мая 2023 года будет тяжелым

Российский астролог Елена Елистратова перечислила три знака зодиака, которым придется платить по "кармическим счетам" в конце мая. Кроме того, эксперт дала советы, как смягчить удар судьбы, сообщает Zakon.kz.

На первом месте значатся Близнецы.

Представителям воздушной стихии придется нелегко. Этому знаку нужно остерегаться малознакомых людей. Также вам советуют пересмотреть события примерно пятилетней давности: попытаться выяснить, где вы допустили ошибку. Попробуйте переиграть ситуацию.

Далее идут Скорпионы.

Эмоциональным знакам стихии Воды предстоят финансовые трудности и испытания. Астролог предупреждает о непредвиденных тратах. Деньги и управление финансовыми потоками – ваша слабая сторона. Никому не доверяйте и не спешите принимать решения. Их будет тяжело исправить.

Третий знак, который попал под удар судьбы, это Козерог.

Испытания, как сказано в публикации Фтаймс, будут связаны в первую очередь с личными взаимоотношениями. Будьте готовы встретиться лицом к лицу с трудностями. Вам следует понять, что иногда следует уступить собеседнику и пойти на компромисс.

Ранее потомственная шаманка дала предсказания на лето 2023 для представителей всех знаков зодиака.