Один из героев ЧМ-2023 по хоккею Максим Мухаметов перешел в "Металлург"

Российский хоккейный клуб "Металлург" подписал контракт с форвардом сборной Казахстана Максимом Мухаметовым. Договор с 24-летним нападающим рассчитан на год, он будет выступать под №23, сообщает Zakon.kz.

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Таким образом, с нового сезона лучший снайпер сборной Казахстана на ЧМ-2023 наденет майку двукратного обладателя Кубка Гагарина. Максим Мухаметов является воспитанником хоккейной школы "Барыса". Он играл за столичный коллектив U-18 , "Снежных Барсов" и "Номад".

В прошедшем сезоне Максим защищал честь "Номада" в чемпионате Казахстана, где на его счету 37 игр, при этом он набрал 39 (19+20) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф форвард принял участие в 17-ти встречах и набрал 20 (8+12) баллов при показателе полезности "+10". Также Мухаметов был ассистентом капитана.

На мировом первенстве в Латвии Максим Мухаметов в семи встречах заработал 3 (3+0) очка и был признан лучшим снайпером казахстанской дружины. ⠀

