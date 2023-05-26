Доллар немного подешевел на торгах 26 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,68 тенге, снизившись на 0,83 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем 26 мая в Китайской Народной Республике.

Курс евро установлен Нацбанком в 479,3 тенге, рубля – 5,6 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-446,5 тенге, евро – по 478-482,5 тенге, российские рубли – по 5,4-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,33% и составила 76,01 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль опустилась на 0,14%, до 71,73 доллара за баррель.

