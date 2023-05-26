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Законодательство РК

Прокуратура предостерегает: казахстанцев агитируют участвовать в вооруженных конфликтах

Прокуратура предостерегает: казахстанцев агитируют участвовать в вооруженных конфликтах других стран Фото: Instagram/kyzylorda_prokuratura
26 мая прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов обратился к жителям региона из-за призывов к вооруженным конфликтам за границей, сообщает Zakon.kz.

В последнее время в социальных сетях распространяются агитационные материалы о призыве иностранных и казахстанских граждан к вооруженному конфликту в других странах, написано в обращении.

В том числе наемные военные группы активно собирают людей и заинтересовывают их солидной заработной платой, вознаграждением. Граждан предостерегают: за участие в вооруженном конфликте предусмотрена уголовная ответственность.

"В соответствии со статьей 170 УК РК вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, если такие деяния повлекут гибель людей или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы",– отметил прокурор.

Также умышленное неправомерное участие гражданина РК в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества квалифицируется по статье 172 Уголовного кодекса и наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

Прокурор призывает граждан не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.

Ранее Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам.

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