Как шило в шину: казахстанцы рассказали о самых опасных трассах страны

Впереди сезон отпусков. Многие казахстанцы будут путешествовать по стране на личном авто, при этом состояние трасс оставляет желать лучшего. Zakon.kz подготовил рекомендации, что делать, если вы попали в ДТП из-за ямы на дороге.

Туристический сезон неудачно начался для казахстанца, который решил поехать 5 мая на Балхаш.

"Дорога на участке Мулалинское кольцо-Лепсы: новая резина в хлам. Прокурор области и аким области, просим принять меры, чтобы подрядная организация делала нормальные подъездные, объездные пути. Сколько можно мучиться? Не успели выехать, новая резина… В прошлом году четыре колеса, в этом году новое колесо в хлам… Проезжаем километров 8-9 км от Матая – вся дорога усыпана булыжниками с гранями в 7-8 сантиметров, как раз, наверное, об такую я и повредил колесо, отсюда вижу", – говорит пользователь.

Под видео много гневных комментариев.

"Поддерживаю! Это издевательство над народом и людьми, которые там живут. Уже пять лет вы не можете до ума довести. Сезон на Балхаше не за горами, где этот лозунг про развитие туризма? Да кто поедет по этой дороге? Я съездила тоже, спасибо, машину на СТО загонять теперь", – написала пользователь Жанна Кошибаева.

"Дорогой ада" назвала этот участок еще одна пользователь. По ее словам, супруг по работе ездит по ней каждую неделю и "за раз два колеса в хлам".

И это, к сожалению, далеко не единичный участок в подобном состоянии.

В своем депутатском запросе премьер-министру Алихану Смаилову депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев указал на бездорожье на западе страны.

"За этим депутатским запросом кроется иссякшее терпение тысяч людей, надежда, которая вот-вот исчезнет. Они живут в самых отдаленных селах Западно-Казахстанской области. Жители Бокейординского и Жанибекского районов никогда не видели ни нормальной трассы, ни отремонтированной дороги. Даже сейчас людям приходится ехать 7-8 часов на машине до райцентра, а когда идет дождь, то они вязнут в грязи и едут уже по 14-15 часов, большая часть застревает на трассе и вынужденно ночуют там", – сказал он на пленарном заседании палаты.

Казахстанцы также часто критикуют трассу Алматы – Астана. В народе ее даже прозвали дорогой смерти из-за большого количества аварий со смертельным исходом. Стороной эту трассу в 2017 году не обошел и известный казахстанский блогер Бейбут Алибеков. Он показал, в каком состоянии находится дорога между двумя крупными городами.

Уже в этом году властям о многострадальной трассе, соединяющей Алматы и Астану, вновь напомнил казахстанец Аскар Уразымбетов.

"Может, кому-то будет интересно состояние дороги "Астана – Алматы". Сделал запись движения: начало записи "Пункт оплаты платной дороги" в сторону Караганды и конец записи Т-образный перекресток в сторону Жибек жолы (железнодорожный переезд). 70-80% дороги можно ехать хорошо, остальные 20-30% (ремонт, съезды, объезды). Инфраструктуры – туалетов, зоны отдыха – нет. Мне кажется, до полноценного запуска дороги еще нужно минимум пять лет", – заявил он.

К слову, согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 93-е место среди 141 страны мира по показателю качества дорог. Впереди нас по этому показателю две африканские страны – Кения и Танзания.

Дело в ответственности

Посмотрев в соцсетях десятки роликов о качестве казахстанских дорог и их непрекращающемся ремонте, редакция Zakon.kz обратилась с запросом в АО "НК "КазАвтоЖол". Спустя некоторое время издание получило ответ от нацкомпании. В нем заместитель председателя правления Сырым Хамзин заверил, что ежегодно областными филиалами общества проводится весенний и осенний осмотры автомобильных дорог республиканского значения.

По их результатам производится анализ состояния дорог, исходя из которого принимается решение о проведении соответствующих ремонтных работ.

"Дорожный орган и управляющие автомобильными дорогами несут ответственность за содержание обслуживаемых автомобильных дорог и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств. Ответственность за ущерб, возникший в следствие ДТП по дорожным условиям, несут эксплуатационные организации, непосредственно осуществляющие содержание автомобильных дорог", – сказано в ответе.

Автоюрист Алексей Катунцев отметил, что за каждый участок дороги в стране есть ответственные. И их можно найти и привлечь к ответу. Но он советует хорошенько подумать, прежде чем идти в суд. Дела такой категории, по его оценке, сложные и мало доказуемые.

"Истец должен доказать свои требования в суде, если не докажет, то ему и не удовлетворят исковое требование... За резину нет смысла судиться, потому что работа юриста будет стоит в районе 350-400 тыс. тенге минимум, плюс нужно будет тратиться на оценку повреждения авто – она обойдется в 60 тыс. тенге в среднем по Алматы, плюс госпошлина 1% от суммы иска, и могут быть сопутствующие затраты. Каждая экспертиза занимает до двух месяцев, а их будет несколько, то есть можно судиться годами ", – отметил он.

Другое дело, если сумма ущерба составляет несколько миллионов тенге. Тем более, если в результате ДТП пострадали люди. В пример он привел дело, которое завершилось в пользу потерпевшего: ему выплатили 2,5 млн тенге ущерба.

Эксперт также рассказал, что нужно сделать в первую очередь в случае ДТП, которое произошло из-за ямы или выбоины или в результате плохого качества дороги.

"В случае повреждения авто ни в коем случае нельзя двигать авто. Это обязанность водителя, который участвует в ДТП, а мы это квалифицируем как дорожно-транспортное происшествие, так как событие произошло в момент движения авто и причинен материальный ущерб. Водитель должен тут же остановиться, не перемещать предметы, не двигаться с места и вызвать сотрудников полиции", – рекомендует он.

Уже после полицейские должны составить протокол осмотра, взять объяснительную, то есть они собирают свой пакет документов, который необходим в данном случае.

В это время задача водителя – проконтролировать, чтобы протокол был составлен как можно подробно, с описанием всех деталей: времени, погоды, обстоятельств происшествия: темное время суток, дождь, ясная погода и была ли хорошая видимость. От этого, говорит автоюрист, во многом будет зависеть успех в суде.

При этом специалист указал еще на один момент. По его словам, когда водитель едет по убитой дороге, он сам принимает решение, с какой скоростью двигаться и за последствия своего решения отвечает сам.

В этом случае, говорит Алексей Катунцев, речь идет о нарушении водителем п.10.1 ПДД РК, которая гласит, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

"В этом случае эксперт скажет, что возможность была, что дорога такая в несколько километров, и что рекомендовано ехать со скоростью 20 км/ч и все будет с вами порядке, а зачем в 80 км/ч двигались? В этой ситуации водитель будет виноват сам. Человек видит опасность и никаких действий не предпринимает, а ведь он должен принять меры к торможению, вплоть до полной остановки и дальше безопасно продолжить движение – если он же принимает решение двигаться с такой же скоростью и причиняет вред, то это был его выбор", – резюмировал Алексей Катунцев.

Отметим, что 19 апреля 2019 года ямы на дороге привели к смертельной аварии на Кульджинском тракте в Алматы. Такой же трагический случай произошел в ВКО в 2018 году. Причиной аварии стала яма на дороге. Суд позже признал виновниками ДТП со смертельным исходом дорожные службы.