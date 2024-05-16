Планы на лето: сколько стоит отдых на Алаколе, Балхаше и Капчагайском водохранилище

Близится сезон отпусков. Многие уже сейчас задумываются, где и как провести заслуженный отдых. Для тех, кто уже планирует свой отпуск и предпочитает путешествовать внутри страны, Zakon.kz сделал подборку трех популярных мест Казахстана.

По данным Kazakh Tourism, количество туристов в Алакольской курортной зоне со стороны Абайской области увеличилось на 25,6%. Если в 2022 году озеро посетили 163,7 тыс. человек, то в 2023 году – 205, 8 тыс. человек. А вот в Алакольских курортных зонах со стороны Жетысуской области, наоборот, наблюдается уменьшение притока туристов. Если в 2022 году их было 180 тыс. человек, то в 2023 году эта цифра составила 84,87 тыс. человек.

В Балхашской курортной зоне наблюдается рост числа туристов. Так, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в курортных зонах Балхаша размещались 103 197 человек, а в 2023 году – уже 132 549 человек.

Что касается зон отдыха вокруг Капчагайского водохранилища, то, по данным пресс-службы Алматинской области, с учетом посетителей на машинах, в палатках и арендованных квартирах число отдыхающих составляет более 1 млн человек. Рост количества внутренних туристов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 13%.

Фото: primeminister.kz

Алаколь

Вода озера Алаколь славится своими целебными свойствами, в народе его также называют лечебным озером, поскольку оно содержит почти всю таблицу Менделеева. Цвет озера меняется несколько раз в день, поэтому закаты здесь особенно красивые. По легенде, сюда даже приезжал Кабанбай батыр со своим войском, чтобы залечить раны после тяжелых сражений. Также на побережье находится реабилитационный центр для космонавтов, где они очищают организм от радиации.

Фото: primeminister.kz

Однако перед тем, как отправиться на озеро Алаколь, нужно понять, с какой стороны берега вы бы хотели отдохнуть. На берегу целебного озера есть три курортных поселка: Кабанбай со стороны Абайской области (северо-восточный побережье) и населенные пункты Акши и Коктума со стороны Жетысуской области (юго-западное побережье).

Фото: gov.kz

Начнем с поселка Кабанбай. Это место пользуется большей популярностью среди отдыхающих из-за развитой инфраструктуры и отличного песчаного пляжа. К тому же на побережье построена прогулочная площадка, которая разделяет берег и само озеро. В населенном пункте также имеется колесо обозрения, кафе и различные развлекательные мероприятия.

Фото: primeminister.kz

Для тех, кто предпочитает более тихий и семейный отдых, подойдут пляжи в поселках Акши и Коктума. Если сравнивать два поселка, то Акши считается центральным, сюда в основном съезжаются туристы, а в Коктуме все сделано для более спокойного отдыха вдали от суеты. При этом туроператоры предупреждают, что в поселках у берега нет прогулочной площадки и мало развита инфраструктура, расположены лишь зоны отдыха, пансионаты и небольшие магазины.

Добраться до озера Алаколь можно четырьмя способами: на поезде, автобусе, самолете или машине. Практически все зоны отдыха предоставляют бесплатный трансфер со станции.

Туроператоры отмечают, что преимущество автобусов и машин в том, что вы сразу доезжаете до курортной зоны. Однако следует учесть, что к прибрежным местам Алаколя пока нет скоростного автобана. Поэтому отпускникам предстоит непростая дорога. Зачастую автобусы выезжают практически ночью, чтобы уже утром быть в пункте назначения.

Долететь до курортной зоны быстрее, но при этом все равно придется преодолеть часть дороги до пансионата на такси. К примеру, если вы решили выбрать для отдыха зону близ поселка Кабанбай, то в 175 км есть аэропорт Урджар. А возле поселков Акши (70 км) и Коктума (80 км) – аэропорт Ушарал. Первые рейсы запланированы с середины июня. Кстати, в это время и начинается сезон на Алаколе. От аэропорта до зоны отдыха местные таксисты возьмут с вас за салон примерно 15-16 тысяч тенге, с человека – 3000-4000 тенге.

Фото: Zakon.kz

Средняя стоимость проживания на человека в зонах отдыха Алаколя сейчас варьируется от 10 до 15 тыс. тенге, куда чаще всего входит трехразовое питание. В отелях средняя стоимость составляется от 30 тыс. за стандартный номер. В самый пик сезона, с 5 июля по 15 августа, цены поднимаются до 40 тыс. тенге и выше. При этом чем ближе вы к озеру, тем дороже.

Фото: primeminister.kz

Что касается сервиса и развлечений, то некоторые зоны отдыха и отели организуют мероприятия для детей и взрослых на прилегающей территории. На самом пляже обычно продают белую и черную глину для тела, напитки и снеки. Помимо этого, можно поехать на остров или покататься на гидроциклах.

Фото: Zakon.kz

Балхаш

Озеро Балхаш расположено на юго-востоке Казахстана, в более чем 600 км от Астаны и Алматы и в 370 км от Караганды. Его особенность в том, что одна его половина соленая, другая – пресная. Многих туристов привлекает прозрачная лазурная вода, теплые песчаные пляжи и разнообразие рыб.

Фото: Zakon.kz

На озере есть северное и южное побережье, но основном все базы отдыха сейчас расположены на северном побережье недалеко от города Балхаш и близлежащих поселков Торангалык и Шубартюбек. Всего в Балхашской курортной зоне действует более 70 мест для размещения.

Добраться до озера можно на поезде, автобусе или в летнее время на самолете. Но в основном отдыхающие доезжают на такси или собственном авто. К примеру, от Астаны до Караганды сейчас идеальная дорога, но уже после и практически до самого Балхаша до сих пор продолжается ремонт дороги. Время в пути на машине из столицы до курортной зоны занимает в среднем около 6-8 часов.

"До озера Балхаш из крупных городов Казахстана можно спокойно доехать на поездах. В одну из зон отдыха в Приозерске можно добраться до станции Сарышаган из Астаны или Караганды на поезде "Тальго", а оттуда взять такси до Приозерска. Так же из Алматы, но если вы выбрали южное побережье, то выйти нужно будет на станции Актогай". Kazakh Tourism

Примечательно, что на озере Балхаш есть только один санаторий, остальные зоны отдыха предоставляют пляжный отдых. Семейные пары могут найти здесь пансионаты с детской площадкой, кафе, бассейном с горкой, топчанами и др. При этом номера на базах отдыха разные и цены, соответственно, тоже. Минимальная стоимость за место – от 4000 тенге и выше, а за номер – 10-20 тыс. тенге. А вот уже в гостиничных номерах на базе завтрака цены стартуют от 25 тыс. тенге. В номерах стандартный набор: душ, туалет, кондиционер, холодильник, чайник, телевизор, терраса.