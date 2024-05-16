Планы на лето: сколько стоит отдых на Алаколе, Балхаше и Капчагайском водохранилище
По данным Kazakh Tourism, количество туристов в Алакольской курортной зоне со стороны Абайской области увеличилось на 25,6%. Если в 2022 году озеро посетили 163,7 тыс. человек, то в 2023 году – 205, 8 тыс. человек. А вот в Алакольских курортных зонах со стороны Жетысуской области, наоборот, наблюдается уменьшение притока туристов. Если в 2022 году их было 180 тыс. человек, то в 2023 году эта цифра составила 84,87 тыс. человек.
В Балхашской курортной зоне наблюдается рост числа туристов. Так, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в курортных зонах Балхаша размещались 103 197 человек, а в 2023 году – уже 132 549 человек.
Что касается зон отдыха вокруг Капчагайского водохранилища, то, по данным пресс-службы Алматинской области, с учетом посетителей на машинах, в палатках и арендованных квартирах число отдыхающих составляет более 1 млн человек. Рост количества внутренних туристов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 13%.
Фото: primeminister.kz
Алаколь
Вода озера Алаколь славится своими целебными свойствами, в народе его также называют лечебным озером, поскольку оно содержит почти всю таблицу Менделеева. Цвет озера меняется несколько раз в день, поэтому закаты здесь особенно красивые. По легенде, сюда даже приезжал Кабанбай батыр со своим войском, чтобы залечить раны после тяжелых сражений. Также на побережье находится реабилитационный центр для космонавтов, где они очищают организм от радиации.
Фото: primeminister.kz
Однако перед тем, как отправиться на озеро Алаколь, нужно понять, с какой стороны берега вы бы хотели отдохнуть. На берегу целебного озера есть три курортных поселка: Кабанбай со стороны Абайской области (северо-восточный побережье) и населенные пункты Акши и Коктума со стороны Жетысуской области (юго-западное побережье).
Фото: gov.kz
Начнем с поселка Кабанбай. Это место пользуется большей популярностью среди отдыхающих из-за развитой инфраструктуры и отличного песчаного пляжа. К тому же на побережье построена прогулочная площадка, которая разделяет берег и само озеро. В населенном пункте также имеется колесо обозрения, кафе и различные развлекательные мероприятия.
Фото: primeminister.kz
Для тех, кто предпочитает более тихий и семейный отдых, подойдут пляжи в поселках Акши и Коктума. Если сравнивать два поселка, то Акши считается центральным, сюда в основном съезжаются туристы, а в Коктуме все сделано для более спокойного отдыха вдали от суеты. При этом туроператоры предупреждают, что в поселках у берега нет прогулочной площадки и мало развита инфраструктура, расположены лишь зоны отдыха, пансионаты и небольшие магазины.
Добраться до озера Алаколь можно четырьмя способами: на поезде, автобусе, самолете или машине. Практически все зоны отдыха предоставляют бесплатный трансфер со станции.
Туроператоры отмечают, что преимущество автобусов и машин в том, что вы сразу доезжаете до курортной зоны. Однако следует учесть, что к прибрежным местам Алаколя пока нет скоростного автобана. Поэтому отпускникам предстоит непростая дорога. Зачастую автобусы выезжают практически ночью, чтобы уже утром быть в пункте назначения.
Долететь до курортной зоны быстрее, но при этом все равно придется преодолеть часть дороги до пансионата на такси. К примеру, если вы решили выбрать для отдыха зону близ поселка Кабанбай, то в 175 км есть аэропорт Урджар. А возле поселков Акши (70 км) и Коктума (80 км) – аэропорт Ушарал. Первые рейсы запланированы с середины июня. Кстати, в это время и начинается сезон на Алаколе. От аэропорта до зоны отдыха местные таксисты возьмут с вас за салон примерно 15-16 тысяч тенге, с человека – 3000-4000 тенге.
Фото: Zakon.kz
Средняя стоимость проживания на человека в зонах отдыха Алаколя сейчас варьируется от 10 до 15 тыс. тенге, куда чаще всего входит трехразовое питание. В отелях средняя стоимость составляется от 30 тыс. за стандартный номер. В самый пик сезона, с 5 июля по 15 августа, цены поднимаются до 40 тыс. тенге и выше. При этом чем ближе вы к озеру, тем дороже.
Фото: primeminister.kz
Что касается сервиса и развлечений, то некоторые зоны отдыха и отели организуют мероприятия для детей и взрослых на прилегающей территории. На самом пляже обычно продают белую и черную глину для тела, напитки и снеки. Помимо этого, можно поехать на остров или покататься на гидроциклах.
Фото: Zakon.kz
Балхаш
Озеро Балхаш расположено на юго-востоке Казахстана, в более чем 600 км от Астаны и Алматы и в 370 км от Караганды. Его особенность в том, что одна его половина соленая, другая – пресная. Многих туристов привлекает прозрачная лазурная вода, теплые песчаные пляжи и разнообразие рыб.
Фото: Zakon.kz
На озере есть северное и южное побережье, но основном все базы отдыха сейчас расположены на северном побережье недалеко от города Балхаш и близлежащих поселков Торангалык и Шубартюбек. Всего в Балхашской курортной зоне действует более 70 мест для размещения.
Добраться до озера можно на поезде, автобусе или в летнее время на самолете. Но в основном отдыхающие доезжают на такси или собственном авто. К примеру, от Астаны до Караганды сейчас идеальная дорога, но уже после и практически до самого Балхаша до сих пор продолжается ремонт дороги. Время в пути на машине из столицы до курортной зоны занимает в среднем около 6-8 часов.
"До озера Балхаш из крупных городов Казахстана можно спокойно доехать на поездах. В одну из зон отдыха в Приозерске можно добраться до станции Сарышаган из Астаны или Караганды на поезде "Тальго", а оттуда взять такси до Приозерска. Так же из Алматы, но если вы выбрали южное побережье, то выйти нужно будет на станции Актогай". Kazakh Tourism
Фото: Zakon.kz
Из развлечений на зонах отдыха проводятся дискотеки для взрослых и детей, а на берегу можно прокатиться на катерах, водных плюшках, матрасах, "бананах" и гидроциклах. Цены начинаются от 2 тыс. тенге и выше. На городском пляже для удобства отдыхающих установлены точки быстрого питания. Стоит отметить, что многие отпускники для экономии средств зачастую снимают квартиры в самом городе, а отдыхать ездят либо на городской пляж или в прибрежные поселки.
"На озере Балхаш пляжный туризм, водные виды спорта: парусный, гребля на байдарках и каноэ, спортивное рыболовство", – отмечают в Kazakh Tourism
Фото: Zakon.kz
Также на территории Северного Прибалхашья расположен ряд живописных природных и памятных мест:
- урочище Бектауата;
- узкость Узун Агач;
- могила Саржан батыра;
- горная порода "Әулиеқыз";
- ущелье "Қырғыз қамалған" и др.
Фото: pexels
Капчагайское водохранилище
Капчагайское водохранилище находится в Алматинской области и всего лишь в 75 км от Алматы. Доехать из южной столицы по автобану можно за 1-1,5 часа. Особенность этого места – бирюзовый водоем, многим туристам он напоминает море. Также сюда часто съезжаются рыбаки для летней и зимней рыбалки. Свежий воздух, местные пляжи, яхты, водные мотоциклы, парусный спорт, теплоходы и прочие атрибуты отдыха на воде с каждым годом притягивают сюда все большее число туристов. При этом отметим, что на берегу водоема нет особой растительности.
Фото: Zakon.kz
В основном Капчагайское водохранилище посещают в выходные дни. Большая часть отдыхающих приезжает из Алматы, а также городов и сел Алматинской области. На его побережье находится более 140 зон отдыха и пансионатов. Все они преимущественно расположены в северном побережье с песчаным пляжем. Зачастую жители соседних городов и районов приезжают с утра на целый день и к вечеру возвращаются домой. К примеру, стоимость посещения зоны отдыха с открытом бассейном на территории за день варьируется от 7000 до 15 000 тенге. Здесь же отдыхающие могут арендовать беседки или столик для пикника.
А для тех, кто планирует отдохнуть у водохранилища несколько дней, средняя стоимость за проживание в двухместном номере обойдется в 20 000-30 000 тенге, обычно в стоимость входит завтрак. Но можно поискать и найти более бюджетный вариант, где за сутки нужно заплатить от 3500 тенге, но туда входит только проживание, при этом стоит внимательно ознакомиться с условиями проживания. Почти на всех зонах отдыха можно покататься на лодках, катамаранах и катерах. Их стоимость начинается от 5000 тенге и выше.
Из развлечений: вечером можно сходить на дискотеку или открытый танцпол. А днем съездить в Национальный природный парк "Алтын Емель", который находится в нескольких часах езды от водоема.
Также недалеко от водохранилища находится новый областной центр – Конаев. На его территории есть семь городских коммунальных пляжей. В туристский сезон только зоны и базы отдыха здесь принимают более 350 тысяч человек. В парке возле городского пляжа имеются кроссфит-площадки, которые включают зоны для мини-футбола, баскетбола и воркаута.
Фото: pexels
Стоит отметить, что здесь собраны только три частых направления среди туристов, но в Казахстане есть множество других живописных мест для любителей ярких приключений и воспоминаний.