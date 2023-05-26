Прогноз эксперта на полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею

Плей-офф главного спортивного события года стартовал очень ярко и принес много неожиданностей поклонникам хоккея. А уже на этих выходных станет известно, кто из сильнейших сборных мира поборется за статус чемпионов в финале.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился прогнозом на предстоящие противостояния.



США – Германия

Сборная Соединенных Штатов Америки в четвертьфинале максимально уверенно обыграла Чехию. Забросив в каждом периоде по шайбе, американцы выстроили хорошую линию защиты и оставили ворота на замке, завершив матч со счетом 3:0.

В другой паре соперников Германия вытеснила одного из главных фаворитов на финал – сборную Швейцарии.

Последняя встреча команд состоялась 15 мая в рамках группового этапа. Тогда матч завершился триумфом американцев со счетом 3:2. Примечательно, что сборная США выиграла восемь матчей подряд, и каждый был завершен в основное время.

По словам эксперта, после неудачи на последнем чемпионате мира американцы серьезно нацелены на финал, так что они определенно являются фаворитами этой встречи. Немцы находятся в отличной форме и определенно смогут создать несколько опасных моментов.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

США – 1.54, Ничья – 4.80, Германия – 5.10

Канада – Латвия

Канада взяла реванш у сборной Финляндии за упущенное в прошлом году "золото", а Латвия впервые в истории вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею.

За всю историю личных встреч сборной Латвии удавалось обыграть канадцев лишь один раз из семнадцати. Это случилось на групповом этапе прошлогоднего чемпионата. В этот же раз латвийцам повезло меньше: сборная Канады одержала сухую победу со счетом 6:0.

Теперь же впереди у сборных полуфинал. Константин Пушкарев уверен, что канадцы в очередной раз подтвердят статус сильнейшей команды. Сборная Латвии, безусловно, может навязать агрессивный хоккей после исторической победы в 1/4, но в финале, по словам эксперта, сойдутся две хоккейные державы – США и Канада.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Канада – 1.37, Ничья – 5.50, Латвия – 7.10