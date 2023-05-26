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Глава МСХ о стоимости яиц в Казахстане: некорректно просить обещания

МСХ, субсидии, Ербол Карашукеев Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в СЦК ответил на вопросы субсидирования птицеводства, в частности, яичного направления, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, готов ли министр сельского хозяйства дать слово, что стоимость пищевого яйца в Казахстане не поднимется из-за того, что не будут давать субсидии их производителям.

"Стоимость пищевого яйца у нас всегда меняется. Я даже поспорить с вами готов. Возьмите помесячно динамику по яйцу за последние пять лет. Яйцо в начале года в зимние месяцы повышается, в летние – прям уходит вниз. Потому что спрос падает. Это связано со спросом. Поэтому в данном случае некорректно у министра просить, чтобы он что-то обещал", – заявил в ответ Ербол Карашукеев. 

При этом он заявил, что как министр может обещать, что сделает все необходимое, чтобы отслеживать ситуацию и поддерживать все направления сельхозпроизводства.

"Это забито у нас в концептуальных наших документах. Это у меня и в личном KPI забито. Будем комплексно помогать всем товаропроизводителям. Исходя из наличия бюджета и наших возможностей", – заверил министр.

21 апреля сообщалось, что по яичному птицеводству предлагается продолжить субсидирование производства пищевого яйца с нормативом субсидий три тенге за яйцо.

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