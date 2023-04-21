Как хотят изменить субсидирование казахстанских фермеров

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов на совещании в Мажилисе рассказал, какие изменения ждут фермеров по части государственной поддержи, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что президент поручил совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса. Среди задач были: обеспечить прозрачность, доступность субсидий малым и средним хозяйствам, упростить и автоматизировать процедуры их получения, внедрить встречные обязательства для получателей субсидий, а также обеспечить взаимоувязку системы субсидирования с промышленной политикой государства. МСХ создало рабочую группу, которая провела 9 заседаний.

"По итогам деятельности рабочей группы разработан компромиссный вариант, предусматривающий точечные изменения, направленные на снижение коррупционных рисков, с сохранением основных контуров действующей системы субсидирования". Рустем Курманов

Все направления субсидирования по финансовым инструментам, как он отметил, остаются:

субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу со снижением ставки для заемщика до 6% годовых, соответствующие правила уже утверждены.

субсидирование страховых премий – в прошлом году уже внесены изменения в правила субсидирования страховых премий по увеличению норматива субсидирования страховых премий с 50% до 80%.

"Увеличение норматива субсидирования страховых премий до 80% позволит создать условия по смягчению финансовых трудностей сельхозтоваропроизводителей при повторении засушливых сезонов, снизить риск невозврата кредитов, а также позволит удешевить стоимость страхового полиса и расширить площади застрахованных посевов и увеличить страхование скота и птиц". Рустем Курманов

Также сохраняется субсидирование страхования гарантирования займов, с размером гарантии до 50% от основного долга, по приоритетным направлениям – до 85%. Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании. В целом практически все виды инвестиционного субсидирования сохраняются. Также сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ (СМР) с обязательным требованием о включении в группу специалистов по осмотру вновь построенных объектов работников областных управлений строительства и архитектуры.

"Исключение составляет субсидирование стоимости вагончиков и строительства искусственных водоемов (пруд-копань) для сбора талых вод, которые отменяются, также исключается возможность получения инвестсубсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО "НУХ "Байтерек" и банков второго уровня, из-за высокого уровня коррупционных рисков и сложности администрирования. Кроме того, в связи с невостребованностью и отсутствием заявок от товаропроизводителей отменяется субсидирование затрат по строительству и расширению аквапонического тепличного комплекса и в связи передачей функций в Министерство экологии исключается субсидирование проектов по созданию озерно-товарного рыбоводного хозяйства". Рустем Курманов

Учитывая, что средняя степень заполняемости действующих откормплощадок для КРС составляет около 40%, предлагается исключить субсидирование строительства новых откормплощадок для КРС и средства перенаправить на техническое и технологическое перевооружение существующих откормплощадок. Также предлагается пересмотреть сроки возмещения затрат по инвестиционным проектам и сельхозтехнике, введенным в эксплуатацию или купленной сроком, увеличив с 24 до 36 месяцев.

"Для реализации поручения главы государства по развитию первичного семеноводства, а также свекловодства повышаются нормативы субсидирования специальной семеноводческой – до 80%, свекловичной техники – до 50%. В связи с высокими коррупционными рисками при бурении скважин и колодцев для обводнения пастбищ отменяется субсидирование стоимости электростанции (бензиновый или дизельный генератор) и насоса для подъема воды. Их рыночная стоимость разнится в десятки раз в зависимости от страны производителя. Поэтому за счет поставки более дешевых видов оборудований частные поставщики могли наращивать стоимость и получать более повышенный объем субсидий. При этом долю возмещения инвестиционных вложений по этому паспорту предлагается снизить с 50 до 25%". Рустем Курманов

В целях наращивания производства овощей защищенного грунта увеличивается доля возмещения с 25% до 30% по строительству и расширению тепличного комплекса, что в свою очередь позволит обеспечить продовольственную безопасность в период межсезонья и снизит риски для резкого увеличения цены на томаты и огурцы в зимний период. Также принято решение увеличить долю возмещения инвестиционных вложений с 25% до 40% по закладке плодово-ягодных культур и винограда.

В целях стимулирования инвестиций в создание и модернизацию хранилищ, при строительстве современных хранилищ со специальным оборудованием, обеспечивающим долговременное хранение продукции с сохранением его товарных качеств принято решение увеличить долю возмещения инвестиционных вложений с разделением: для холодильного оборудования – 50%; для вентиляционного оборудования – 40%.

"В рамках субсидирования животноводства предлагается отменить наиболее коррупционные подвиды. Так, предлагается отказаться от выплаты субсидий авансовым платежом при закупе племенного скота. Отменяются субсидирование аренды быков и баранов-производителей, приобретение импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующее породному происхождению. Также отменяются субсидирования мяса индейки и водоплавающей птицы, т.к. они не относятся к социально-значимым продовольственным товарам, субсидирование услуг по искусственному осеменению, оказанных дистрибьютерными центрами кооперативам, не имеющим собственного маточного поголовья". Рустем Курманов

При приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остаются без изменений, за исключением свиноводства. Здесь норматив возмещения за голову свиноматки составит 50% от стоимости, но не более 100 тыс. тенге на 1 голову (было 140 тыс. тенге). По яичному птицеводству предлагается продолжить субсидирование производства пищевого яйца с нормативом субсидий 3 тенге за яйцо. Нормативы субсидирования по сдаче бычков и баранчиков на откорм и мясокомбинаты остаются неизменными. При этом, отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки. По субсидированию кормов нормативы субсидий и критерии получения субсидий утверждаются постановлением местных исполнительных органов на основе рекомендаций научных организаций.

В проекте новых правил, по его словам, в вопросах селекционно-племенной работы предусмотрено предоставить больше самостоятельности фермерам. Теперь он может по своему желанию выбрать любой из трех способов воспроизводства: искусственное осеменение, вольная случка, воспользоваться услугами специализированных структур по искусственному осеменению. Нагрузка на одного производителя приведена в соответствие с зоотехническими нормами, рекомендованных научными организациями.

"Такой подход позволит усилить конкуренцию между племрепродукторами. Фермеры будут приобретать лучших производителей, оцененных по качеству потомства. К сожалению, сегодня имеются множество претензий к качеству производителей и сомнений в достоверности проведения оценки по качеству потомства в условиях практического отсутствия методики геномной оценки, поэтому при сомнении им будет выгодно проводить искусственное осеменение маточного поголовья семенем уже оцененных производителей. Кроме того, в целях обеспечения открытости и прозрачности получения субсидий, предусматривается исключить специальную комиссии, осуществляющую сверку по наличию соответствующей инфраструктуры, выдачу и отзыв заключений у товаропроизводителя". Рустем Курманов

Что касается растениеводства, то здесь все направления и нормативы остаются. В целях повышения привлекательности производства сахарной свеклы повышается норматив за ее производство с 15 до 25 тыс. тенге за тонну. Кроме того, вносятся поправки в части отсрочки требований по электронным полям до 2024 года, исключаются из условий получения субсидий на минеральные удобрения наличие агрохимических картограмм (данная норма вступила в силу с 1 января 2023 года). Также в рамках новых Правил субсидирования растениеводства акиматам областей предоставляется возможность определения перечня приоритетных культур, субсидируемых из местного бюджета на основе заключения научно-исследовательского института и по согласованию с Министерством сельского хозяйства.

"В субсидировании стоимости сырья, закупленного для производства продукции глубокой переработки будет отменено субсидирование стоимости пшеницы для выработки клейковины и биоэтонола, так как товары не относятся к социально-значимым. При этом, субсидии будут выплачивать не за произведенную продукцию, а по факту реализации готовой продукции, что будет подтверждаться электронными счетами фактур, подтягиваемыми из информационной системы субсидирования. Предполагается, что наличие электронных счетов фактур в информационной системе подтверждает факт производства и сбыта сливочного масла и не допускает никаких возможностей для махинаций". Рустем Курманов

Предлагаемый порядок, как отметил вице-министр, может несколько продлить сроки получения субсидий до момента реализации, однако молзаводами будут получены субсидии по подтвержденным объемам.

"Новшеством, которое повысит эффективность субсидирования является введение с 2024 года в пилотном режиме встречных обязательств для получателей субсидий по реализации произведенной продукции по рыночной стоимости на внутренний рынок". Рустем Курманов

Сейчас все проекты правил субсидирования находятся на согласовании в государственных органах и в ближайшее время будут утверждены.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что проведен тщательный анализ существующей системы субсидирования.