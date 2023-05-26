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Сборная Казахстана вышла в финал женского Чемпионата Азии по регби

Сборная Казахстана вышла в финал женского чемпионата Азии по регби Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Женская команда Казахстана по регби вышла в финал Чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские спортсменки стали на шаг ближе к заветной цели – женская сборная прорвалась в финал. Наши регбистки уверенно обыграли команду Гонконга со счетом 27:23. Матч проходил на арене спортивно-культурного комплекса "Абай".

Стоит отметить, что казахстанская сборная считается одной из сильнейших в Азии. А сам факт проведения такого масштабного спортивного события в Алматы является признанием развития регби в Казахстане со стороны Международного союза.

К слову, финальная игра женского чемпионата состоится 28 мая в 15:00 в спортивно-культурном комплексе "Абай". Сборной Казахстана будет противостоять команда Японии. Финалисты получат путевки на новый международный турнир WXV.

Дарига Турысбекова
Алматы Казахстан
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