Триумф казахстанских боксерш: сразу четыре спортсменки вышли в финал чемпионата Азии

Четыре представительницы женской команды Казахстана по боксу 7 декабря пробились в финал чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, наши спортсменки приняли участие в девяти полуфинальных боях.

"Виктория Графеева, выступающая в весе до 60 килограммов, досрочно победила Порнтипу Буапу (Таиланд). Также вышла в финал Аида Абикеева (до 63 килограммов). В 1/2 она оказалась сильнее Тханань Сомнуек (Таиланд)", – говорится в сообщении.

Наталья Богданова (до 70 килограммов) в бою за выход в финал оказалась сильнее Анастасии Черноколенко (Украина). В финале категории до 81 килограмма Казахстан представит Гульсая Ержан, победившая в полуфинале Cохибу Рузметову (Узбекистан).

Также сообщается, что в оставшихся пяти поединках наши спортсменки уступили и завершили ЧА с бронзовыми медалями.

Айгерим Саттыбаева (до 48 килограммов) проиграла Фарзоне Фазиловой (Узбекистан). Жазира Оракбаева (до 52 килограммов) потерпела поражение от Ферузы Казаковой (Узбекистан). В весе до 57 килограммов Улжан Сарсенбек не смогла пройти Пунрави Руенрос (Таиланд). Милана Сафронова (до 66 килограммов) уступила Навбахор Хамидовой (Узбекистан), а Диана Магауияева (до 75 килограммов) досрочно проиграла Лине Ванг (Китай).

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