Центр Алматы временно остался без электричества

Большой квадрат в самом центре Алматы остался без электричества, сообщает Zakon.kz.

Точки в городе, оставшиеся без электроэнергии, показаны на сайте "Алатау Жарык Компаниясы".

Отключения произошли в районе улиц Айтиева – Макатаева – проспект Абылай хана – проспект Абая.

Причина сбоя выясняется.

В контакт-центре компании АО "Алатау Жарық Компаниясы" на запрос Zakon.kz ответили, что ремонтные работы продлятся около трех часов.

Ранее появились сообщения о том, что у некоторых алматинцев пропал мобильный интернет.