Центр Алматы временно остался без электричества
Фото: pixabay
Большой квадрат в самом центре Алматы остался без электричества, сообщает Zakon.kz.
Точки в городе, оставшиеся без электроэнергии, показаны на сайте "Алатау Жарык Компаниясы".
Отключения произошли в районе улиц Айтиева – Макатаева – проспект Абылай хана – проспект Абая.
Причина сбоя выясняется.
В контакт-центре компании АО "Алатау Жарық Компаниясы" на запрос Zakon.kz ответили, что ремонтные работы продлятся около трех часов.
Ранее появились сообщения о том, что у некоторых алматинцев пропал мобильный интернет.
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