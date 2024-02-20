Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Часть Алматы снова осталась без электричества

Часть Алматы снова осталась без электричества Фото: pxhere
Днем 20 февраля 2024 года жители Алмалинского района в Алматы испытывают неудобства: алматинцы остались без электричества, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "Алатау Жарық Компаниясы" уточнили территорию отключения.

Как оказалось, электричества нет по следующим адресам: ул. Толе би - ул. Байтурсынова - пр. Сейфуллина - ул. Жамбыла - ул. Желтоксан - ул. Абая - ул. Масанчи - ул. Толе би.

Причина отключения пока выясняется, работает бригада.

Ожидаемое время включения, отметили в АЖК, два часа.

Стоит отметить, что за месяц отключение происходит уже в третий раз. 

Жители остались без света 9 февраля, а потом и 19 числа.

Читайте также

Казахстан МС пожар СМИ Чингис Аринов
Министр объяснил рост числа сообщений о пожарах и дал указания СМИ
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Финляндия
Военные массово увольняются в Финляндии
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: