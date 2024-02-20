Часть Алматы снова осталась без электричества

Днем 20 февраля 2024 года жители Алмалинского района в Алматы испытывают неудобства: алматинцы остались без электричества, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "Алатау Жарық Компаниясы" уточнили территорию отключения.

Как оказалось, электричества нет по следующим адресам: ул. Толе би - ул. Байтурсынова - пр. Сейфуллина - ул. Жамбыла - ул. Желтоксан - ул. Абая - ул. Масанчи - ул. Толе би.

Причина отключения пока выясняется, работает бригада.

Ожидаемое время включения, отметили в АЖК, два часа.

Стоит отметить, что за месяц отключение происходит уже в третий раз.

Жители остались без света 9 февраля, а потом и 19 числа.