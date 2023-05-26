Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: сенатор США прибыл в Киев, Китай призывает к прекращению огня

Ситуация в Украине 26 мая Фото: president.gov.ua
В Верховной Раде подсчитали, что с начала конфликта Киев получил от Запада более $50 млрд, в МИД РФ напомнили, что зерновой сделке придется "подыскивать альтернативы", если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не снимут, сообщает Zakon.kz.
  • Сенатор США Линдси Грэм прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины — заявил замглавы МИД РФ Рябков.
  • Папа Римский Франциск назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир – возможным только при их контакте.
  • Для полного освобождения территорий Украине необходимо 48 самолетов F-16, считают в Минобороны Украины.
  • Представитель Китая по украинскому урегулированию Ли Хуэй призвал добиться немедленного прекращения огня в Украине с сохранением за Россией ее новых регионов — WSJ.
  • Зерновой сделке придется "подыскивать альтернативы", если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты, напомнили в МИД РФ.
  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, подразумевающий выход страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Беларусью.
  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не считает приемлемым возможное замораживание конфликта в Украине.
  • В Великобритании могут разморозить активы России при условии, что Москва согласится выплатить компенсацию Украине за нанесенный военными действиями ущерб, пишет The Guardian.
  • НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера, но пока не предложит ускоренного членства.
  • Канада передаст Киеву 43 ракеты AIM-9 Sidewinder из своих запасов, рассказали в Минобороны страны.
  • Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что с начала конфликта Киев получил от Запада более $50 млрд.
  • У следствия ФРГ появляется все больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на "Северных потоках", пишет издание Der Spiegel.
  • Соединенные Штаты заблуждаются, напрасно считая Атлантический океан гарантией своего самосохранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также

ФБР рассекретило документы о попытке покушения на Елизавету II

В Южной Корее дверь самолета открылась прямо во время полета

Ворота резиденции британского премьера протаранил мужчина на автомобиле

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Олаф Шольц Зеленский Владимир Лавров Сергей Папа Римский Германия Китай США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Скончалась
Скончалась певица Тина Тёрнер
Анастасия Волочкова дочь запрет выпускной
Дочь Анастасии Волочковой запретила балерине приходить на выпускной
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления