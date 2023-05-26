Ситуация в Украине: сенатор США прибыл в Киев, Китай призывает к прекращению огня
Фото: president.gov.ua
В Верховной Раде подсчитали, что с начала конфликта Киев получил от Запада более $50 млрд, в МИД РФ напомнили, что зерновой сделке придется "подыскивать альтернативы", если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не снимут, сообщает Zakon.kz.
- Сенатор США Линдси Грэм прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины — заявил замглавы МИД РФ Рябков.
- Папа Римский Франциск назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир – возможным только при их контакте.
- Для полного освобождения территорий Украине необходимо 48 самолетов F-16, считают в Минобороны Украины.
- Представитель Китая по украинскому урегулированию Ли Хуэй призвал добиться немедленного прекращения огня в Украине с сохранением за Россией ее новых регионов — WSJ.
- Зерновой сделке придется "подыскивать альтернативы", если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты, напомнили в МИД РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, подразумевающий выход страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Беларусью.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не считает приемлемым возможное замораживание конфликта в Украине.
- В Великобритании могут разморозить активы России при условии, что Москва согласится выплатить компенсацию Украине за нанесенный военными действиями ущерб, пишет The Guardian.
- НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера, но пока не предложит ускоренного членства.
- Канада передаст Киеву 43 ракеты AIM-9 Sidewinder из своих запасов, рассказали в Минобороны страны.
- Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что с начала конфликта Киев получил от Запада более $50 млрд.
- У следствия ФРГ появляется все больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на "Северных потоках", пишет издание Der Spiegel.
- Соединенные Штаты заблуждаются, напрасно считая Атлантический океан гарантией своего самосохранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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