Ситуация в Украине: сенатор США прибыл в Киев, Китай призывает к прекращению огня

Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде подсчитали, что с начала конфликта Киев получил от Запада более $50 млрд, в МИД РФ напомнили, что зерновой сделке придется "подыскивать альтернативы", если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не снимут, сообщает Zakon.kz.

Сенатор США Линдси Грэм прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины — заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Папа Римский Франциск назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир – возможным только при их контакте.

Для полного освобождения территорий Украине необходимо 48 самолетов F-16, считают в Минобороны Украины.

Представитель Китая по украинскому урегулированию Ли Хуэй призвал добиться немедленного прекращения огня в Украине с сохранением за Россией ее новых регионов — WSJ.

Зерновой сделке придется "подыскивать альтернативы", если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты, напомнили в МИД РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, подразумевающий выход страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Беларусью.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не считает приемлемым возможное замораживание конфликта в Украине.

В Великобритании могут разморозить активы России при условии, что Москва согласится выплатить компенсацию Украине за нанесенный военными действиями ущерб, пишет The Guardian.

НАТО намерена предложить Украине повысить ее статус партнера, но пока не предложит ускоренного членства.

Канада передаст Киеву 43 ракеты AIM-9 Sidewinder из своих запасов, рассказали в Минобороны страны.

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что с начала конфликта Киев получил от Запада более $50 млрд.

У следствия ФРГ появляется все больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на "Северных потоках", пишет издание Der Spiegel.

Соединенные Штаты заблуждаются, напрасно считая Атлантический океан гарантией своего самосохранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте также ФБР рассекретило документы о попытке покушения на Елизавету II В Южной Корее дверь самолета открылась прямо во время полета Ворота резиденции британского премьера протаранил мужчина на автомобиле

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