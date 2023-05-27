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"Стабильным" назвали эксперты кредитный рейтинг Казахстана

"Стабильным" назвали эксперты кредитный рейтинг Казахстана Фото: pixabay
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", сообщает Zakon.kz.

В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны, передает пресс-служба правительства.

Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана.

В целом, Fitch прогнозирует рост экономики РК до 4,5% в 2023 году и 4,8% –  в 2024 году.

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