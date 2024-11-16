Суверенный кредитный рейтинг Казахстана остается стабильным
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", сообщает Zakon.kz.
В Министерстве национальной экономики РК, ссылаясь на статью Международного агентства Fitch Ratings, отметили, что среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость государства.
"Валютные активы Национального фонда Республики Казахстан и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото", – отметили аналитики.
В агентстве считают, что предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, способствуют постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.
9 сентября 2024 года Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Международного рейтингового агентства Moody's – Baa1 с прогнозом "Стабильный".
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