Суверенный кредитный рейтинг Казахстана остается стабильным

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", сообщает Zakon.kz.

В Министерстве национальной экономики РК, ссылаясь на статью Международного агентства Fitch Ratings, отметили, что среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость государства.

"Валютные активы Национального фонда Республики Казахстан и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото", – отметили аналитики.

В агентстве считают, что предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, способствуют постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.

9 сентября 2024 года Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Международного рейтингового агентства Moody's – Baa1 с прогнозом "Стабильный".