Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника, несмотря на покрытие

28 мая на кортах Парижа стартуют игры основной сетки Открытого первенства Франции по теннису. В преддверии этого события лучшая теннисистка Казахстана и 4-я ракетка мира Елена Рыбакина сделала громкое заявление, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка прибыла в столицу Франции в прекрасном настроении, выиграв женский "Мастерс" в Риме. Плюс к этому, она впервые в своей карьере получила высокий посев на турнирах "Большего шлема". Организаторы "Ролан Гаррос" поставили ее под №4.

Grass, hard or clay, it doesn't matter for Elena Rybakina https://t.co/ewxD2uurWk — Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 26, 2023

"Чувствую себя уверенно вне зависимости от покрытия. Если выложиться на максимум, я могу обыграть любого соперника. После победы в Бухаресте 4 года назад я убедилась, что могу хорошо играть и на грунте. Просто мне нужно подготовиться по-другому. Может быть, нужно больше времени для подготовки, плюс опыт предыдущих лет. Мы пытаемся улучшить все аспекты игры, нам еще многое предстоит сделать, но все идет в правильном направлении". Елена Рыбакина

Соперницей Рыбакиной в матче первого круга Открытого чемпионата Франции станет 16-летняя представительница Чехии Бренда Фрухвиртова.

Тем временем определились оппоненты других казахстанских теннисистов по старту "Ролан Гаррос-2023". Александр Бублик выступит против итальянца Джулио Дзеппери (№129 ATP), а Тимофею Скатову попался известный мастер из Болгарии, 28 сеяный данного турнира Григор Димитров.