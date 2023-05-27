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7,5 млрд тенге субсидий получили казахстанские фермеры

ферма яблок Фото: Zakon.kz
7,5 млрд тенге выплатили фермерам в рамках субсидирования покупки удобрений, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские фермерык сегодняшнему дню подали 13 251 заявку на субсидирование удобрений. В работе управлений сельского хозяйства регионов находятся 9027 заявок, по 2040 получен отказ, а 2184 заявки на сумму 7,5 млрд тенге одобрены и уже оплачены.

Ранее, на портале gosagro.kz треть заявок была отклонена. Основной причиной отказа в господдержке являлись отсутствие агрохимических картограмм, требование по которым вступило в силу 1 января 2023 года.

Для решения вопроса министерство сельского хозяйства 25 апреля внесло поправки в вышеуказанные правила, которые исключают требование по использованию агрохимических картограмм. Также до 31 декабря 2023 года планируют ввести отсрочку по оцифровке полей через АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Важно отметить, что до установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами.


"Также препятствием для получения субсидий стало отсутствие соответствующих постановлений акиматов областей о перечнях и нормах субсидирования удобрений. Утверждать нормативы местные исполнительные органы начали только в марте и вплоть до мая", - говорится в тексте министерства сельского хозяйства.

В частности в Атырауской области постановление не принято по сей день. По информации регионального акимата документ будет утвержден в ближайшее время.

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